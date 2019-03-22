Украинец Лэнь помог своей команде одержать тяжелую победу

Клуб "Атланта Хокс", где выступает центровой сборной Украины Алексей Лэнь одержал непростую победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной асссоциации над "Ютой Джаз" - 117:114.

Украинский баскетболист провел на площадке 18 минут и за это время набрал 12 очков, сделал 6 подборов и две передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел в США очередной матч в Лиге развития (Д-лига) – официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Баскетболист сборной Украины, которого "Детройт" отправил в свой фарм-клуб Д-Лиги "Гранд Рапидс Драйв", сыграл в игре против "Делавэра" (135:144).

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