Украинец Лэнь помог команде добыть победу в НБА

Клуб "Атланта Хокс", в составе которого выступает центровой сборной Украины Алексей Лэнь, одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации над "Орландо".

Встреча завершилась со счетом 103:99, а украинский баскетболист провел на площадке 19 минуту. За это время 26-летний уроженец Антрацита набрал 3 очка (0/2 двухочковых, 1/2 трехочковых), собрал 4 подбора (все в защите), сделал 1 блок и отдал 1 передачу. В пассиве нашего соотечественника 2 потери и 4 фола.

"Атланта" - "Орландо" 103:99 (23:26, 29:24, 25:25, 26:24)

Атланта: Янг (39 + 7 подборов + 9 передач - 5 потерь), Коллинс (9 + 12 подборов + 4 блокшотов), Хантер (6), Реддиш (6), Лень (3) - старт; Фернанду (4), Паркер (10), Джонс (4), Хертер (10), Картер (2), Тернер (1), Бембри (9 + 7 подборов)

Орландо: Фурнье (23), Вучевич (16 + 10 подборов), Огастин (14), Гордон (10 + 7 подборов), Айзек (8 + 4 блокшотов) - старт; Амину (1), Бамба (2), Фульц (12), Картер-Уильямс (5), Росс (8)

Еще один представитель Украины Святослав Михайлюк, который играет за "Детройт", в проигранном поединке против "Филадельфии" (111:117) участия не принимал.

"Детройт" - "Филадельфия" 111:117 (29:28, 28:26, 26:29, 28:34)

Детройт: Моррис (17), Драммонд (13 + 12 подборов + 6 фолов), Фрэйзер (6), Снелл (3), Браун (3) - старт; Вуд (11), Мэйкер (2), Роуз (31 - 6 потерь), Гэллоуэй (9), Кеннард (16)

Филадельфия: Харрис (29 + 7 подборов), Хорфорд (23 + 9 подборов), Симмонс (13 + 10 передач + 7 перехватов - 5 потерь), Ричардсон (10), Тибулл (0) - старт; Скотт (17), Эннис (9), О'Куинн (2), Нето (4), Милтон (10), Коркмаз (0)

Все результаты 27 октября

"Милуоки" - "Майами" 123:129 OT (33:29, 37:24, 23:29, 28:39, 5:10)

"Нью Йорк" - "Бостон" 95:118 (24:22, 27:24, 25:36, 19:36)

"Кливленд" - "Индиана" 110:99 (26:28, 39:20, 25:26, 20:25)

"Хьюстон" - "Нью-Орлеан" 126:123 (29:24, 32:37, 36:39, 29:23)

"Чикаго" - "Торонто" 84:108 (23:24, 17:24, 22:36, 22:24)

"Сан Антонио" - "Вашингтон" 124:122 (30:26, 30:34, 32:30, 32:32)

"Финикс" - "Клипперс" 130:122 (26:22, 29:33, 36:30, 39:37)

"Юта" - "Сакраменто" 113:81 (35:25, 31:16, 27:17, 20:23)

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