Украинец Лэнь помог новой команде сделать камбэк в предсезонном матче НБА

Украинский центровой "Торонто Рэпторс" Алексей Лэнь поучаствовал в камбэке своей команды в предсезонном матче НБА против "Шарлотт Хорнетс", который закончился со счетом 112:109.

Хозяева уверенно начали поединок и сразу же захватили лидерство и не отпускали его до концовки третьей четверти. Их преимущество достигало 14 очков.

Наш соотечественник вышел на площадку со скамейки запасных и провел на паркете чуть менее 12 минут. Лэнь набрал 4 очка (2/2 двухочковых, 0/1 штрафных), 3 подбора (2 в атаке) при 1 потере и 2 персональных замечаниях.

Свой последний предсезонный поединок новая команда Алексея проведет 18 декабря против "Майами Хит". Регулярный сезон НБА для "Торонто" начнется со встречи с "Новым Орлеаном" 23 декабря.

"Шарлотт" – "Торонто" – 109:112 (30:22, 30:35, 27:28, 22:27)

"Шарлотт": Розир (15), Хэйуорд (14 + 6 передач), Грэм (13 + 6 передач), Коди Зеллер (10), Пи Джей Вашингтон (9) – старт; Джейлен МакДэниэлс (15), ЛаМело Болл (12), Коди Мартин (6), Бийомбо (5), Ник Ричардс (4), Калеб Мартин (2), Майлс Бриджес (2), Монк (2), Кэри, Снид, Дарлинг

"Торонто": ВанВлит (23), Сиакам (12), Норман Пауэлл (9), Энуноби (4), Бэйнс (4) – старт; Флинн (17 – 5 потерь), Теренс Дэвис (14), Бембри (9), Лэнь (4), Элленсон (4), Бриссетт (3), Ватанабе (3), Мэтт Томас (2), Стэнли Джонсон (2), Элайз Джонсон (1), Буше (1 + 8 подборов), Джейлен Харрис, Пол Уотсон

Напомним, что свою профессиональную карьеру Лэнь начал в "Днепре", став одним из лидеров дублирующего состава. В 2011 году он переехал в Мэриленд, где успешно выступал за местный колледж.

Алексей Лэнь перед матчем

В 2013-м он выставил свою кандидатуру на драфт и был выбран под пятым номером в первом раунде командой "Финикс Санз". Проведя пять сезонов в ее составе, Алексей на протяжении полутора лет играл за "Атланту Хокс", после чего во второй половине НБА 2019/20 перешел в "Сакраменто Кингз". Матч против "Шарлотт" стал для него вторым за "Торонто".

Алексей Лэнь бросил из-под кольца

Алексей Лэнь выполняет штрафной бросок

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем дебютном поединке за новую команду Лэнь также вышел на паркет со скамейки запасных и помог "Рэпторс" победить.