Украинец Лэнь выдал прекрасный матч в НБА

Клуб "Атланта Хокс", в составе которого выступает центровой сборной Украины Алексей Лэнь, одержал яркую победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации над "Новым Орлеаном" — 120:130.

Украинский баскетболист провел на площадке 27 минут и за это время набрал 13 очков, забив 2 из 3 двухочковых и 3 из 5 трехочковых. Также в активе нашего соотечественника 7 подборов (1 в нападении), 2 результативные передачи и 1 перехват. В пассиве - 2 потери и 4 фола.

Новый Орлеан – Атланта 120:130 (34:42, 23:28, 30:32, 33:28)

НО: Рэндл (24 + 9 подборов - 6 потерь), Джексон (20), Пэйтон (11 + 9 передач), Уильямс (8), Диалло (5) - старт; Вуд (23 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Джонсон (8), Миллер (9), Окафор (0), Кларк (12)

А: Янг (33 + 12 передач), Дедмон (18 + 9 подборов), Коллинс (12 + 7 подборов + 6 фолов), Принс (9), Хертер (8) - старт; Бембри (18 + 4 перехватов), Картер (12), Дэвис (2), Лэнь (13), Адамс (0), Андерсон (3), Бэйзмор (2)

Новости Украинец Лэнь помог команде добыть драматичную победу в НБА

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лэнь, набрав 12 очков в матче регулярного чемпионата НБА против "Юты Джаз", установил личный рекорд по количеству набранных очков в течение одного сезона.

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