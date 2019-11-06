Украинец Лэнь помог "Атланте" одержать яркую победу в матче НБА

Украинский баскетболист, центровой "Атланты" Алексей Лэнь вышел в стартовом составе в очередном матче НБА против "Сан-Антонио", который его команда выиграла со счетом 108:100.

Алексей Лэнь в матче "Атланта" - "Сан-Антонио"

Украинец провел на паркете 14 минут, за это время он набрал одно очко, совершил шесть подборов и сделал один блок-шот. Самым результативным в составе "Атланты" стал Трей Янг (29 очков), в составе "Сан-Антонио" – Демар Дерозан (22 очка).

"Атланта" прервала серию из трех поражений подряд и сейчас занимает восьмое место в Восточной конференции.

Атланта – Сан-Антонио 108:100 (22:21, 22:24, 26:33, 38:22)

Атланта: Янг (29 + 13 передач), Паркер (19 + 8 подборов), Хантер (16 + 8 подборов), Реддиш (12), Лень (1) – старт; Картер (7), Хертер (7), Бембри (7 + 5 потерь), Фернанду (4), Джонс (4), Уоллес (2).

Сан-Антонио: Дерозан (22), Форбс (17), Олдридж (14 + 4 блок-шота), Лайлс (8 + 12 подборов), Мюррей (3) – старт; Миллс (16), Гэй (8), Уайт (5), Белинелли (5), Пелтль (2), Уокер (0).

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Кливленд – Бостон 113:119 (24:32, 28:29, 31:28, 30:30)

Кливленд: Секстон (21), Томпсон (19 + 13 подборов), Лав (17 + 9 подборов), Осман (12), Гарлэнд (4) – старт; Нэнс (15), Кларксон (12), Найт (6), Деллаведова (4), Маккинни (3).

Бостон: Хэйворд (39 + 7 подборов + 8 передач), Уокер (25 + 8 подборов), Тейтум (18 + 7 подборов), Смарт (8), Тайс (5 + 9 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Эдвардс (13), Р. Уильямс (6), Уонамейкер (5), Грин (0), Г. Уильямс (0), Оджелей (0).

Шарлотт – Индиана 122:120 OT (20:35, 37:29, 21:28, 35:21, 9:7)

Шарлотт: Розир (22), Бриджес (18), Вашингтон (16), Зеллер (7), Бэйкон (0) – старт; Грэм (35 + 6 передач), Бийомбо (15), Марв. Уильямс (5), Монк (4), Коди Мартин (0 + 11 подборов).

Индиана: Уоррен (33), Брогдон (31 + 8 передач + 5 потерь), Лэмб (18), Сэмпсон (7), Битадзе (6 + 11 подборов + 4 блок-шота) – старт; Макдермотт (8), А. Холидэй (6), Макконнелл (6), Дж. Холидэй (5), Лиф (0).

Оклахома-Сити – Орландо 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24), Пол (20 + 6 передач), Галлинари (16), Адамс (11 + 11 подборов), Фергюсон (5) – старт; Бэйзли (10), Диалло (6), Шредер (5), Ноэл (5), Мускала (0).

Орландо: Гордон (15 + 8 подборов), Фульц (13), Айзек (13 + 10 подборов), Вучевич (10 + 11 подборов), Фурнье (4) – старт; Огастин (13), Амину (13), Бамба (7 + 7 подборов), Росс (6).

Чикаго – Лейкерс 112:118 (29:24, 36:24, 28:32, 19:38)

Чикаго: Лавин (26 + 7 подборов + 7 передач), Портер (18), Картер (11 + 11 подборов), Саторански (7 + 6 передач), Маркканен (7) – старт; Уайт (18), Данн (9), Янг (8), Хатчисон (5), Корнет (3), Арчидиаконо (0), Харрисон (0).

Лейкерс: Джеймс (30 + 10 подборов + 11 передач), Дэвис (15 + 7 подборов), Макги (10), Колдуэлл-Поуп (8), Грин (7) – старт; Кук (17), Кузма (15), Карузо (7), Ховард (6), Дэниелс (3), Дадли (0).

Денвер – Майами 109:89 (29:28, 29:20, 31:21, 20:20)

Денвер: Мюррэй (21 + 5 потерь), Бартон (15 + 10 подборов), Миллсэп (10), Йокич (9), Харрис (6) – старт; Грант (15), Моррис (11 + 8 передач), Пламли (10 + 7 подборов), Крэйг (5), Портер (4), Бизли (3), Вандербилт (0), Эрнангомес (0).

Майами: Батлер (16 + 7 подборов), Нанн (11), Уинслоу (10), Ленард (10), Адебайо (6 + 11 подборов) – старт; Олиник (13 + 7 подборов), Драгич (9 + 7 передач), Джонс (8), Робинсон (2), Хирро (2), Силва (2), Джонсон (0).

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