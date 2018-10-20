Украинец Лэнь показал эффектную игру в матче НБА

Украинский баскетболист Алексей Лэнь вышел в старте поединка НБА против "Мемфиса". Игрок сборной Украины отыграл 26 минут за "Атланту" в матче и добавил 9 очков в копилку своей команды.

На счету Лэня три из семи точных бросков, а также один трехочковый. Кроме того украинец отметился 4 подборами, один из которых - в нападении, 2 ассистами и 2 потерями.

Один из моментов с участием украинца стал одним из главных украшений матча. Лэнь после паса партнера эффектно завершил атаку данком.

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Тем не менее "Атланта" уступила "Мемфису" 117:131. В нынешнем сезоне команда Лэня сыграла уже два матча, однако ни в одном из них не победила.

"Мемфис" – "Атланта" 131:117 (37:33, 40:28, 29:21, 25:35)

"Мемфис": Темпл (30), Конли (16 + 11 передач), Марк Газоль (13 + 7 подборов), Парсонс (11), Грин (6) – старт; Джексон (24 + 7 подборов), Каспи (11), Мэк (9), Селден (4), Д.Брукс (4), Андерсон (3).

"Атланта": Принс (28), Янг (20 + 9 передач), Картер (10), Лэнь (26:16 = 9 очков (3/7 двухочковых, 1/1 трехочкового), 4 подбора (1 в нападении), 2 передачи, 2 потери, 2 фола, "+/-" 2), Бэйзмор (3 + 8 подборов) – старт; Бембри (12 + 5 потерь), Пламли (12), Лин (9), Пойтресс (8 + 7 подборов), Хертер (3), Дорси (3).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке против "Нью-Йорка" Алексей Лэнь набрал 7 очков.