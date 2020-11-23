Украинец Лэнь подпишет контракт с чемпионами НБА-2019 – СМИ

Украинский центровой Алексей Лэнь, который сейчас является свободным агентом, договорился о контракте с чемпионами НБА 2019 года "Торонто Рэпторс".

Как сообщает издание ESPN, наш баскетболист подпишет годичное соглашение с новой командой, по условиям которого он получит 2,3 млн долларов. Ранее канадский клуб обменял двух основных центровых Марка Газоля и Сержа Ибаку и взял на их место.

Лэнь попал в НБА по итогам драфта 2013 года. Его выбрал "Финикс Санз" под пятым номером в первом раунде. Он защищал цвета этой команды на протяжении пяти лет, после чего перешел в "Атланту Хокс" летом 2018-го, а вторую половину сезона 2019/20 Алексей провел в "Сакраменто Кингз".

Всего наш соотечественник принял участие в 467 матчах НБА, в среднем набирая 8 очков, 6,3 подборов и 1 блок-шот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Детройт Пистонс" продлили контракт с украинцем Святославом Михайлюком.