Украинец Лэнь победой дебютировал в новом клубе НБА

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь провел свой первый матч в составе нового клуба в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

26-летний уроженец Антрацита в победном матче против "Клипперс" провел на площадке 16 минут, набрав 3 очка (1/3 двухочковых, 1/2 штрафных). Кроме того в активе баскетболиста сборной Украины 8 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот при 3 потерях и 4 персональных замечаниях.

"Клипперс" – "Сакраменто" 103:112 (13:25, 35:29, 35:34, 20:24)

"Клипперс": Ленард (31 + 8 подборов), Джексон (8), Зубац (8 + 15 подборов), М-с Моррис (6 + 5 потерь), Шэмет (4) – старт; Уильямс (24 + 8 потерь), Харрелл (16 + 10 подборов), Грин (5), Коффи (1), Макгрудер (0), Мэнн (0), Паттерсон (0).

"Сакраменто": Фокс (20 + 8 передач + 5 потерь), Богданович (20), Джайлз (14 + 12 подборов), Барнс (13 + 6 передач), Бьелица (10 + 7 подборов) – старт; Бэйзмор (23), Хилд (7), Лэнь (3 + 8 подборов), Джозеф (2).

Стоит отметить, что Лэнь в начале четвертой четверти устроил стычку с тяжелым форвардом соперников Монтрезом Харреллом. Лэнь и Харрелл были наказаны техническими фолами за участие в инциденте.

Double techs on Trezz & Alex Len after they exchange pleasantries 👀#ClipperNation pic.twitter.com/tst1P9hp9u