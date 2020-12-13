Украинец Лэнь победно дебютировал за новый клуб НБА

Украинский центровой Алексей Лэнь, который в межсезонье подписал контракт с чемпионами НБА 2019 года "Торонто Рэпторс", дебютировал за новый клуб. Встреча против "Шарлотт" завершилась победой 111:100.

Баскетболист сборной Украины за восемь с половиной минут, проведенных на площадке, набрал три очка, забросив три из шести штрафных. Кроме того, 27-летний уроженец Антрацита собрал три подбора, совершил два перехвата и поставил один блок-шот. В пассиве украинца четыре фола и одна потеря.

Всего наш соотечественник принял участие в 467 матчах НБА, в среднем набирая 8 очков, 6,3 подборов и 1 блокшот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Детройт Пистонс" продлили контракт с украинцем Святославом Михайлюком.