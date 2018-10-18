Украинец Лэнь официально дебютировал в новом клубе НБА

Баскетболист сборной Украины Алексей Лэнь провел свой первый официальный матч за американский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Атланта Хоукс". В ночь на 18 октября украинский центровой сыграл в регулярном сезоне против "Нью-Йорка".

"Атланта" уступила со счетом 107:126, а 25-летний уроженец Антрацита (Луганская область) провел на паркете 21 минуту. За это время украинец набрал семь очков (3/4 двухочковых, 0/2 трехочковых, 1/2 штрафных), совершил четыре подбора (два из них в нападении), отдал две передачи и поставил один блок-шот. В пассиве Алекса три потери и четыре фола.

Все результаты 17 октября

Нью-Йорк – Атланта 126:107 (23:24, 49:25, 34:35, 20:23)

НЙ: Кантер (16 + 11 подборов); Берк (15); Хардуэй (31 + 6 подборов + 5 передач); Вонле (12 + 10 подборов); Нокс (10); Хезонья (15); Триер (15);

А: Принс (21 + 6 подборов + 6 передач); Янг (14 + 6 подборов + 5 передач); Бэйзмор (14 + 6 подборов); Картер (12); Спеллман (7); Пойтресс (9); Пламли (7); Лин (8), Лэнь (7).

Шарлотт – Милуоки 112:113 (23:36, 31:31, 29:26, 29:20)

Ш: Уокер (41), Лэмб (10), Батюм (5 + 7 подборов), Марв. Уильямс (5 + 9 подборов + 4 блок-шота), Зеллер (5) – старт; Монк (18), Кидд-Гилкрист (10), Эрнангомес (9), Паркер (8 + 7 передач), Бриджес (1).

М: Адетокумбо (25 + 18 подборов + 8 передач + 8 потерь), Миддлтон (19 + 9 подборов), Бледсоу (17), Лопес (14), Брогдон (10 + 6 передач) – старт; Ильясова (13 + 9 подборов), Дивинченцо (8), Хенсон (4), Вуд (3), Браун (0), Снелл (0).

Детройт – Бруклин 103:100 (24:29, 27:22, 32:25, 20:24)

Д: Гриффин (26 + 8 подборов + 6 передач), Драммонд (24 + 20 подборов), Джексон (19), Кеннард (7), Браун (0) – старт; Смит (11), Гэллоуэй (6), Пачулия (6 + 7 подборов), Робинсон (4), Лофтон (0).

Б: Леверт (27), Аллен (17 + 10 подборов + 4 блок-шота), Харрис (13), Расселл (8), Дадли (1) – старт; Динуидди (23 + 6 передач), Дэвис (8 + 7 подборов), Куруц (3), Грэм (0).

Индиана – Мемфис 111:83 (27:16, 29:23, 20:19, 35:25)

И: Богданович (19), Оладипо (16), Янг (10 + 8 подборов), Тернер (8 + 8 подборов + 4 блок-шота), Коллисон (0) – старт; Эванс (14 + 6 передач), Сабонис (14 + 15 подборов), Макдермотт (12), Джозеф (11), Холидэй (3), Самнер (2), О’Куинн (2), Лиф (0).

М: Марк Газоль (13), Темпл (12), Конли (11), Грин (9 + 7 подборов), Парсонс (6) – старт; Джексон (10), М.Брукс (9), Селден (5), Андерсон (5), Мэк (3), Д.Брукс (0).

Орландо – Майами 104:101 (25:31, 29:20, 25:27, 25:23)

О: (26 + 16 подборов); Вучевич (12 + 8 подборов + 4 передачи); Августин (11); Фурнье (13 + 5 передач); Симмонс (12 + 5 подборов); Бамба (13 + 7 подборов);

М: Ричардсон (21 + 5 подборов); Уайтсайд (12 + 18 подборов); Драгич (26); Адебайо (9 + 8 подборов); Уэйд (9 + 11 подборов);

Торонто – Кливленд 116:104 (28:25, 32:22, 30:28, 26:29) Т: Сиакам (13); Леонард (24 + 12 подборов); Валанчюнас (6 + 12 подборов); Лоури (27 + 8 передач); Грин (11); Ибака (9 + 7 подборов); ВанВлит (14 + 5 передач);

К: Лав (21 + 7 подборов); Томпсон (3 + 13 подборов); Осман (17 + 10 подборов + 4 передачи); Хилл (15 + 7 передач); Худ (12); Секстон (9); Кларксон (15);

Хьюстон – Новый Орлеан 112:131 (29:35, 25:36, 30:30, 28:30)

Х: Такер (19); Капела (8 + 8 подборов); Пол (19 + 5 подборов + 6 передач); Харден (18 + 9 подборов + 10 передач); Энтони (9); Картер-Уильямс (10); Гордон (21);

НО: Миротич (30 + 10 подборов); Дэвис (32 + 16 подборов + 8 передач + 3 перехвата + 3 блок-шота); Холидэй (10 + 8 передач); Пэйтон (10 + 10 подборов + 10 передач); Мур (21); Рэндл (25 + 8 подборов);

Сан-Антонио – Миннесота 112:108 (31:23, 25:29, 25:31, 31:25)

С: Олдридж (21 + 19 подборов); Гэй (18 + 7 подборов); Дерозан (28 + 4 подбора + 4 передачи); Форбс (11); Бертанс (9); Беллинелли (10);

М: Тиг (27); Уиггинс (20 + 6 подборов); Батлер (23 + 7 подборов + 4 перехвата); Дженг (12 + 5 подборов); Роуз (8);

Сакраменто – Юта 117:123 (34:30, 21:38, 32:25, 30:30)

С: Бьелица (18 + 8 подборов); Коули - Стайн (23 + 7 подборов); Феррелл (12); Фокс (21 + 7 передач); Хилд (19 + 6 подборов);

Ю: Фэйворс (18 + 9 подборов); Инглс (22 + 6 передач); Гобер (19 + 15 подборов); Митчелл (24); Краудер (13 + 5 подборов); Экзам (13); Беркс (13);

Финикс – Даллас 121:100 (37:24, 19:22, 27:27, 38:27)

Ф: Ариза (21 + 8 подборов + 7 передач); Эйтон (18 + 10 подборов + 6 передач); Канаан (8 + 6 подборов + 7 передач); Букер (35 + 7 передач); Джексон (18); Уоррен (17);

Д: Финни-Смит (12); Джордан (11 + 12 подборов); Дончич (10 + 8 подборов + 4 передачи); Смит (13 + 5 передач); Мэттьюс (15 + 5 передач); Пауэлл (16); Бареа (9 + 10 передач);

Клипперс – Денвер 98:107 (24:29, 30:30, 18:15, 26:33)

К: Галлинари (16 + 8 подборов); Харрис (19 + 10 подборов); Гортат (6 + 6 подборов); Брэдли (8); Марьянович (18 + 8 подборов); Гилджес-Александр (11 + 4 передачи); Уильямс (14 + 5 передач);

Д: Миллсэп (11 + 16 подборов); Йокич (21 + 8 подборов + 5 передач); Мюррэй (7 + 5 подборов); Бартон (19 + 5 подборов); Харрис (20); Лайлс (10 + 7 подборов);