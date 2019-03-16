Украинец Лэнь провел результативный матч в НБА

"Атланта" украинца Алексея Лэня уступила "Бостону" в матче НБА со счетом 129:120. Наш защитник провел на площадке почти 11 минут.

Лэнь заработал для своей команды 7 очков. Украинский защитник реализовал два из четырех двухочковых бросков, а также один штрафной. Две дальних атаки нашего баскетболиста успехом не увенчались.

Алексей Лэнь

Также украинец совершил 4 подбора, отдал одну передачу и отметился одним блок-шотом и одной потерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист "Атланты Хокс" Алексей Лэнь отлично сыграл в победном матче регулярного чемпионата НБА против "Мемфиса" - 132:111.

Лэнь вышел со скамейки запасных и провел на площадке 23 минуты. За это время украинец сумел набрать 20 очков, реализовав 6 из 8 двухочковых, 2 из 5 трехочковых и 2/4 штрафных.

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