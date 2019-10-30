Украинец Лэнь исполнил элегантный трюк в матче НБА

Украинский баскетболист, центровой "Атланты" Алексей Лэнь сыграл в матче против "Майами" в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Играя, в гостях, "Хоукс" уступили со счетом 97:112. Лэнь вышел в стартовой пятерке и именно он набрал первые очки в матче, завершив атаку своей команды превосходным данком.

Однако в целом по игре "Майами" смотрелись лучше. На результате также сказалась травма лидера "Атланты" Трэя Янга, повредившего голеностоп в начале второй четверти.

Украинский центровой "Атланты" провел на площадке 18 минут и отметился 4 очками (2/4 двухочковых, 0/2 трехочковых), 4 подборами (2 в нападении) и 4 блок-шотами при 2 потерях и 1 фоле.

Алексей Лэнь в матче "Майами" - "Атланта"

Главным же героем матча стал новичок "Майами" Тайлер Хирро, набравший 29 очков.

В других матчах игрового дня "Денвер" уступил "Далласу", "Лейкерс" разгромили "Мемфис".

Майами – Атланта 112:97 (29:26, 30:23, 29:21, 24:27)

Майами: Батлер (21), Нанн (17), Адебайо (17 + 10 подборов), Ленард (3 + 9 подборов), Уинслоу (2) – старт; Хирро (29 + 7 подборов), Драгич (21), Силва (2), Робинсон (0), Олиник (0)

Атланта: Коллинз (30 + 7 подборов), Реддиш (6 + 6 передач + 6 потерь), Янг (5), Хантер (4), Лень (4 + 4 блок-шота) – старт; Паркер (12), Бембри (9), Хертер (8), Картер (7), Уоллес (6), Фернанду (3), Джонс (3).

Денвер – Даллас 106:109 (31:27, 30:33, 27:23, 18:26)

Денвер: Миллсэп (23 + 8 подборов), Бартон (19 + 11 подборов), Мюррэй (16), Харрис (16), Йокич (10 + 10 подборов + 10 передач) – старт; Бизли (7), Пламли (7), Моррис (6), Крэйг (2), Грант (0).

Даллас: Дончич (12), Финни-Смит (12), Сет Карри (10), Порзингис (10 + 14 подборов), Пауэлл (4) – старт; Хардуэй (14), Клебер (14 + 7 подборов), Райт (12 + 6 передач), Брансон (11 + 8 передач), Джексон (10).

Лейкерс – Мемфис 120:91 (27:32, 22:15, 39:20, 32:24)

Лейкерс: Дэвис (40 + 20 подборов), Джеймс (23 + 8 передач + 6 потерь), Брэдли (12), Макги (10 + 9 подборов), Грин (8) – старт; Колдуэлл-Поуп (13), Кук (7), Дэниелс (5), Ховард (2), Карузо (0), Дадли (0).

Мемфис: Морэнт (16), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Краудер (9), Брукс (8), Джарен Джексон (7) – старт; Аллен (13), Кларк (10), Хилл (8), Джонс (4), Андерсон (2), Мелтон (0), Гудурич (0), Кабокло (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне шикарный данк Алексея Лэня стал украшением матча "Атланты" против "Филадельфии".

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