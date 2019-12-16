Украинец Лэнь исполнил эффектный данк в НБА - фото, видео

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел результативный поединок регулярного чемпионата НБА против "Лос-Анджелес Лейкерс", в котором его команда, тем не менее, уступила – 96:101.

Отметим, что Алекс отличился очень эффектным данком, вызвав восторг у болельщиков "Атланты", которая играла дома.

Алексей Лэнь в матче "Атланта" - "Лейкерс"

Алексей Лэнь в матче "Атланта" - "Лейкерс"

За 24 минуты на площадке украинец заработал 9 очков, совершил 7 подборов и сделал 3 передачи. "Лейкерс" победили благодаря 32 очкам лучшего игрока матча Леброна Джеймса. "Атланта" все еще находится внизу турнирной таблицы Восточной конференции, занимая 14-е место.

Алексей Лэнь (слева) в матче "Атланта" - "Лейкерс"

Атланта – Лейкерс 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19)

Атланта: Янг (30 + 7 подборов + 7 передач + 6 потерь), Паркер (12), Джонс (10), Хантер (8), Хертер (5) – старт; Реддиш (10), Лэнь (9), Картер (7), Крэбб (3), Фернанду (2).

Лейкерс: Джеймс (32 + 13 подборов + 7 передач), Дэвис (27 + 13 подборов + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Грин (10 + 7 подборов), Макги (3 + 5 потерь) – старт; Рондо (11 + 7 подборов), Брэдли (3), Карузо (2), Ховард (2 + 8 подборов), Дадли (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Алексей Лэнь провел еще один великолепный матч в чемпионате НБА.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!