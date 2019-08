Украинец Лэнь хочет стать самым прогрессирующим игроком НБА

Украински баскетболист американского клуба "Атланта Хоукс" Алексей Лэнь хочет стать самым прогрессирующим игроком НБА.

В интервью The Athletic Лэнь поделился своими ожиданиями от следующего сезона и проанализировал карьерный путь, который неудачно начался в "Финикс Санз".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям перевод от "Планеты Баскетбол".

Алексей Лэнь получал один и тот же месседж от тренеров после каждого из пяти сезонов в Финиксе. "Все хорошо, но теперь давай начнем расширять твой игровой арсенал". Именно это украинец пытался делать каждое лето.

Когда же наконец начинался сезон, тренерский штаб внезапно отходил от плана, а Лэнь оставался без реальной возможности развивать игру в желанную для себя сторону.

Время было непростое, и старт карьеры Алексея в НБА отнюдь не был таким, каким виделся для пятого пика драфта-2013. Сейчас он шутит об этом:

Он не осуждает тренеров за недостаток развития, потому как знает: главный офис клуба ставил тренерский штаб в позицию необходимости достижения немедленных успехов, когда инфраструктурно Финикс и близко не был готов к таким результатам. Поэтому, несмотря на наличие плана по расширению игрового арсенала, украинец чувствует, что упора на развитие игроков в Санс не было и близко — необходимость побеждать перевешивала.

Роль Лэня в Финиксе — быть обычным бигмэном. Большинство его очков приходили после скользящих заслонов, добавлений после промахов и редких средних бросков. В прошлом сезоне украинец явил абсолютно новую версию себя в Атланте, и теперь он убежден: попади он в ситуацию подобную Хоукс, где действительно хотят развивать игроков и возводят это в приоритет, его карьера могла бы пойти совсем иначе.

"Я ушел бы намного вперед в своем развитии, нежели это есть сейчас. И это не так уж странно говорить, как кажется. В период работы в Атланте я очевидно стал лучше, я чувствую это. Даже если смотреть на прошлое лето, где-то даже страшно осознавать, насколько лучше я стал. Я способен делать вещи, которые никогда не делал до этого в своей карьере. Я работаю над ведением мяча, над бросками. Я становлюсь более цельным игроком, хотя ранее для этого у меня не было даже возможности. Меня никогда не просили делать то, что я делаю сейчас, в период карьеры в Финиксе".

После того, как Хоукс потеряли на рынке свободных агентов стартового центрового Дивэйна Дедмона (подписал контракт с Сакраменто), Лэнь оказался наиболее вероятной опцией на роль стартового бигмэна команды — запасные центровые, Бруно Фернандо и Дэмьен Джонс, слишком молоды и пока необстреляны на этом уровне.

Фронт-офис клуба надеется, что Фернандо, которого Хоукс выбрали во втором раунде драфта и подписали на трехлетний контракт, станет будущим команды на позиции центрового. Однако в первый год его планируют подводить в бой планомерно. У Джонса будет шанс на получение места в стартовой пятерке в тренировочном лагере и он получит возможность показать себя перед тем, как выйдет на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом. Впрочем, именно Лэнь — самая надежная опция для старта на этой позиции.

Для того, чтобы укрепить свои исходные позиции, Алексей провел почти все свое лето в Атланте, с небольшими перерывами на поездку в Лос-Анджелес для тренировок и в Лас-Вегас для посещения Летней Лиги. Его единственный летний отпуск начнется в пятницу: он проведет некоторое время на Виргинских Островах, прежде чем начать предсезонные тренировки 19-го августа.

После окончания сезона Лэнь тренировался пять раз в неделю в тренировочном комплексе Хоукс с помощью специалистов из штаба команды.

"Конечно, я хотел бы играть в стартовой пятерке. Именно с этой мыслью я работал все лето. Я пытаюсь показать тренерам и менеджменту, что хотел бы быть здесь в будущем. Посмотрим, как пойдет дело, ведь всегда сложно предугадать тренерское видение на состав. Нужно быть готовым ко всему. Ты можешь быть лучшим из группы центровых, но тренер, возможно, хочет более атлетичного игрока, лучше играющего в защите. Поэтому я стараюсь не зацикливаться на этом. Пытаюсь просто становиться лучше. В тренировочном же лагере, очевидно, буду бороться за место в стартовой пятерке".

Обратная связь, получаемая от тренерского штаба, по большей части позитивная. Прогресс Лэня от начала прошлого сезона отмечают как самый значительный во всей команде. Знаете ли вы, что Лэнь лидировал в команде по проценту реализации трехочковых перед паузой на Матч Всех Звезд? Технически, он и Торин Принс делили пальму первенства с 41%. Однако никто и не предполагал такой возможности на входе в сезон. Еще один весьма впечатляющий факт в этом разрезе: Лэнь выбрасывал больше четырех дальних попыток за игру, посему его можно назвать более чем эффективным при солидном бросковом объеме.

Алексей говорит о том, что много работает над бросками в движении: на получении после рывка, после дриблинга. Вероятно, он не будет делать таких же бросков в играх, однако причина подобной работы — почувствовать общий комфорт и стать более качественным шутером с дистанции.

"В таком случае, ты убираешь все движение — просто поймал и бросил. Ты чувствуешь баланс, и тогда бросок выглядит гораздо лучше. Поэтому лучше прочувствовать на себе все тонкости в движении.

Я много играю на улице, и в таких играх стараюсь специально бежать за мячом, играть пик-н-поп — иногда даже просто беру мяч и бросаю дальний с ведения. Стараюсь почувствовать уверенность. Вещь, которую я возвел в приоритет этим летом — много играть в баскетбол на улице. Несколько лет назад я не делал этого. Я просто тренировался. Сейчас же чувствую, что такая схема реально работает. Я читал, что Паскаль Сиакам много работал в зале по утрам, а вечером выходил на площадку и играл. Это более чем логично, так как ты работаешь над своей игрой по утрам, а вечером имеешь возможность опробовать все это деле в деле".

Итак, пять дней в неделю на протяжении трех последних месяцев Лэнь начинал свой день с тренажерного зала, после чего отправлялся на площадку, где работал либо с тренерами, либо сам. Он ехал либо в тренировочный комплекс Хоукс, либо в зал Core4, построенный Полом Миллсэпом. Там украинец работал над ведением мяча и делал от 300 до 500 бросков. Также Лэнь участвовал в тренировочных матчах с другими профессиональными игроками в Core4 дважды в неделю, делая те броски, которые он не будет делать в сезоне — вроде трехочкового с ведения или броска после hand-off. Задача — сделать бросок как можно более чистым.

🎥 "I actually saw it, like in my head, 'oh I actually can do it'."



Go through the Hawk Life w/ @alexlen#TrueToAtlanta pic.twitter.com/ldOV5cy0km