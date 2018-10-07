Украина вышла в полуфинал КМ U-23 по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины U-23 в составе Елены Бойко, Виктории Кондусь, Елизаветы Митиной и Юлии Мусиенко вышла в полуфинал Кубка мира по баскетболу 3х3 в китайском Сиане. В четвертьфинале наши девушки победили Иран - 21:8.

Украинки преобладали соперниц в мастерстве, поэтому доминировали на площадке в течение игрового времени. Несколько заключительных дальних попаданий приблизили досрочную развязку.

Кубок мира по баскетболу 3х3 ФИБА

Кубок мира по баскетболу 3х3 ФИБА

Кубок мира по баскетболу 3х3 ФИБА

Кубок мира по баскетболу 3х3 ФИБА

Кубок мира по баскетболу 3х3 ФИБА

Кубок мира по баскетболу 3х3 ФИБА

Кубок мира по баскетболу 3х3 ФИБА

Кубок мира по баскетболу 3х3 ФИБА

Кубок мира по баскетболу 3х3 ФИБА

Кубок мира по баскетболу 3х3 ФИБА

В полуфинале сборная Украины сыграет с Японией. Начало полуфинального матча с участием украинок 7 октября в 13:30.

Напомним, что мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 на Кубке мира U-23 завершила свои выступление в четвертьфинале.

Команда Сергея Алферова в завершающий день группового турнира сначала в удивительной игре переиграла представителей Чехии - 22:15, затем разобралась с Японией - 21:18, однако в 1/4 финала уступила Франции - 17:19.