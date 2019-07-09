Украина вышла в финал баскетбольного турнира на Универсиаде-2019

Вторая мужская сборная Украины вышла в финал Универсиады-2019. Украинцы в 1/2 финала со счетом 82:80 победили команду Австралии.

Вплоть до третьей четверти на площадке шла равная борьба, с большим количеством неточных бросков как у одной, так и у другой команды. Перед четвертым отрезком подопечные Виталия Степановского проигрывали 60:61, но смогли совершить фантастический рывок 12:0. Лишь на 4-й минуте четверти австралийцы смогли набрать первые очки, начав сокращать разрыв.

За полторы минуты до финальной сирены Виталий Петров забил две "трешки", сняв вопросы о победителе. Австралия невероятными усилиями сократила разрыв до 2 баллов, но вырвать победу не смогла.

В финале наши парни встретятся с ровесниками из США.

Австралия — Украина 80:82 (21:23, 20:16, 20:21, 19:22)

9 июля 2019 года, Авеллино, "Паласпорт Дель Мауро".

Австралия: Магнэй (20 + 16 подборов), Васильевич (17), Джек Уайт (13 + 8 подборов), Кребс (7).

Украина: Зотов (1 + 4 передачи), Марченко (13 + 4 передачи), Ткаченко (7), Павлов (23 + 5 подборов), Петров (15 + 6 подборов) — старт; Сидоров (10 + 5 передач), Кондраков (6), Мироненко (3), Ковалев (4 + 4 подбора), В.Прокопенко.

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Напомним, что в 1/4 финала украинцы со счетом 82:80 победили команду Канады, добыв место в полуфинале.

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