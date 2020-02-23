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23 февраля • обновлено в 20:14
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Максим Богданов
Максим Богданов

Украина драматично проиграла в отборе Евробаскета-2021

2.7т
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Мужская сборная Украины по баскетболу за 0,2 секунды до финальной сирены драматично уступила команде Венгрии во втором туре квалификации на чемпионат Европы 2021 года

Поединок на арене переполненного ДС "Юность" прошел в воскресенье, 23 февраля, и завершился со счетом 60:62.

Украина - Венгрия

Украина - Венгрия

ФИБА

По сравнению с выездным матчем против Австрии в ростере украинской сборной не произошло изменений - вне заявки остались Вячеслав Кравцов, Иван Ткаченко и Илья Сидоров.

Украина - Венгрия

Украина - Венгрия

ФИБА

На старте встречи обе команды играли в вязкий позиционный баскетбол, ни одного раза не набрав очки в быстрых контратаках. Первые 8 минут игроки демонстрировали крайне низкую результативность, забив 15 очков на двоих.

Украина - Венгрия

Украина - Венгрия

ФИБА

Австрийцы не уступали нашим соотечественникам в габаритах, поэтому мы не доминировали в краске, хотя продолжали строить игру через своих больших.

Украина - Венгрия

Украина - Венгрия

ФИБА

Во второй десятиминутке венгры начали играть более агрессивно, за счет индивидуального мастерства стараясь переломить ход встречи. Игроки сборной Украины периодически не успевали за своими визави, останавливая их лишь фолами. В атаке солировал Вячеслав Бобров, "стреляя" и трехочковыми, и разыгрывая алей-упы, и работая 5-м номером под кольцом.

Украина - Венгрия

Украина - Венгрия

ФИБА

В третьей четверти ситуация на паркете практически не изменилась. Сборная Украины на несколько очков вырывалась вперед, но гости почти сразу же нивелировали все преимущество.

Украина - Венгрия

Украина - Венгрия

ФИБА

Венгерские баскетболисты очень плохо реализовывали штрафные броски (10/17), чем удачно пользовались "сине-желтые".

Перед четвертой четвертью счет был 48:47 в нашу пользу, и заключительный отрезок стал настоящей игрой нервов. На паркете были "качели", когда разница в счете изменялась то в одну, то в другую сторону. На 5-й минуте счет был равным - 54:54.

Украина - Венгрия

Украина - Венгрия

ФИБА

В оставшееся время баскетболисты из Украины имели множество прекрасных возможностей забить мяч, но круглый упорно не лез в чужое кольцо. Вместо этого, "трешка" прилетела в наше.

Последние две минуты стали настоящей игрой нервов, где Артем Пустовой за 4 секунды двумя бросками с линии штрафных, казалось, перевел игру в овертайм - 60:60. Но у венгерского игрока оставалось 4 секунды на атаку, за которые он успел выполнить результативный бросок.

Свой следующий матч подопечные Айнарса Багатскиса проведут 27 ноября на выезде против Словении.

Украина - Венгрия

Украина - Венгрия

ФИБА

Украина - Венгрия

Украина - Венгрия

ФИБА

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"Гномы против гигантов": австрийская пресса признала превосходство украинских баскетболистов

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинские баскетболисты в первом туре отбора на Евробаскет-2021 обыграли команду Австрии. Встреча в Граце завершилась со счетом 73:88.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Место
Украина Запорожье
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
это плата за санжари! с таким отношением к своему народу везде будет позор!
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