Украина – Венгрия: купить билеты на матч отбора Евробаскета-2021

Мужская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 23 февраля, проведет первый домашний матч в отборе на чемпионат Европы 2021 года.

Команда Айнарса Багатскиса, которая в стартовой игре квалификации обыграла на выезде австрийцев, во дворце спорта "Юность" в Запорожье сразится с соперниками из Венгрии.

сборная Украины по баскетболу ФИБА

Все желающие смогут поддержать "желто-синих" на трибунах арены. Приобрести билеты на матч Украина – Венгрия можно в кассах дворца спорта и на сайте esport.in.ua. Организаторы готовят для зрителей развлекательную программу. Кроме того, в украинской сборной с теплотой вспоминают запорожских фанатов, и надеются на их поддержку в игре с Австрией.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис позитивно оценил игру своих подопечных в поединке против Австрии.

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