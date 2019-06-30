Украинки завершили выступления на Евробаскете-2019

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла Великобритании (54:68) в третьем туре группового этапа на чемпионате Европы-2019 и не смогли пробиться в плей-офф.

Украина - Великобритания ФИБА

Начало поединка вышло неудачным для наших баскетболисток. Украинки никак не могли наладить свои атакующие действия, за полтайма совершив 7 неточных трехочковых попыток. В то же время британки легко набирали свои очки, сперва совершив рывок 8:2, а потом сделав счет 15:8 в свою пользу.

Украина - Великобритания ФИБА

Горан Бошкович попытался таймаутом остановить кураж соперниц, но это не сильно помогло.

Во второй десятиминутке сборная Украины продолжила играть без двухочковых комбинаций, часто завершая атаки неточными "трюльниками". Статистика дальних была удручающей 0/17.

Украина - Великобритания ФИБА

Украина - Великобритания ФИБА

Усилиями Алины Ягуповой "сине-желтые" подсократили отставание до 1 пункта, однако затем провал в защите позволил сборной Великобритании сделать счет 26:18.

Наш тренер во время таймаута призывал своих подопечных перестать атаковать из-за дуги и играть под щитом, но на результативности это никак не отразилось. Украинки ошибались в передачах, промахивались в своих бросках и позволили Великобритании уйти на перерыв, лидируя 35:24.

Вторая половина началась с долгожданного трехочкового. Алина Ягупова реализовала первую из 23 попыток, организовав рывок украинской команды. В следующей атаке наш капитан отдала точную передачу, а затем положила еще одну "трешку" - 39:40.

Концовка прошла в равной борьбе, где Алина Белоцерковская впервые в матче вывела нашу сборную вперед- 45:44.

Украина - Великобритания ФИБА

До середины четвертой десятиминутки на паркете шла настоящая игра нервов . Ни одна из команд не могла оторваться больше чем на один-два броска, когда подданные Великобритании взвинтили темп. Наши оппонентки совершили рывок 21:2, который и принес им победу.

Украина - Великобритания ФИБА

Украина - Великобритания ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, игры первых двух туров для нашей команды завершились поражениями. Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли хозяйкам Евробаскета-2019 латвийкам (74:82)

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