Украина в отборе Евробаскета-2022: турнирная таблица после четвертого тура

Сборная Украины вышла на Евробаскет-2022 благодаря победе над Австрией и закончила четвертый тур отборочного турнира на втором месте в таблице.

На счету нашей команды две победы при двух поражениях. Разница очков составляет +2 – 291 заброшенное и 286 пропущенных.

Следующий поединок Украина проведет 18 февраля 2021 года против Венгрии, которая выиграла оба матча на старте отбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наша сборная оказалась сильнее Австрии в первом туре, закончив выездную встречу в Граце со счетом 73:88. Во второй игре отбора наши соотечественники драматично проиграли венграм, пропустив решающие очки за 0,2 секунды до финальной сирены.

Третий поединок против Словении, которая является действующим чемпионом Европы, закончился поражением для подопечных Айнарса Багатскиса.