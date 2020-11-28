Украина в отборе Евробаскета-2022: турнирная таблица после 3-го тура

Сборная Украины по баскетболу завершила третий тур отбора на чемпионат Европы-2022 на третьем месте в группе F.

У нашей команды два поражения и одна победа. Разница забитых и пропущенных +2.

Свой следующий матч подопечные Айнарса Багатскиса проведут 30 ноября против Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинские баскетболисты в первом туре отбора на Евробаскет-2021 обыграли команду Австрии. Встреча в Граце завершилась со счетом 73:88.

23 февраля наши баскетболисты во втором туре за 0,2 секунды до финальной сирены драматично уступили команде Венгрии (60:62)

27 ноября в 3-м туре украинцы проиграли действующим чемпионам Европы словенцам 73:84.