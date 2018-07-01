Украина в отборе на КМ-2019 по баскетболу: итоговое положение в группе

Мужская сборная Украины по баскетболу поражением от команды Латвии завершила первый этап отборочного турнира к Кубку мира 2019. "Желто-синие" досрочно обеспечили себе выход в следующий групповой раунд, поэтому неудача с балтийцами повлияла лишь на место в квартете.

По итогам двухкругового турнира подопечные Евгения Мурзина заняли третью позицию, набрав 9 очков. На втором этапе три лучших представителя группы В присоединятся к трио из квартета А, где играют Словения, Испания, Черногория и Беларусь.

Отметим, что за командами сохраняться набранные очки на первом этапе за исключением матчей с последней сборной. Таким образом, Украина начнет решающий раунд отбора, имея в активе пять очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин прокомментировал поражение своей команды от Латвии.