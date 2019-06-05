Украина U-18 вышла в четвертьфинал КМ по баскетболу 3х3, превзойдя показатель России

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 пробилась в четвертьфинал Кубка мира U-18, который в эти дни проходит в Монголии.

Наши юноши в решающем для себя матче уверенно переиграли команду Казахстана – 22:10, заняв второе место в группе. При этом "желто-синие" по результативности оказались лучшими в квинтете (20,5 очков в среднем за игру), опередив даже победителя Россию (19,8).

сборная Украины U-18 FIBA

сборная Украины U-18 FIBA

В свою очередь наши девушки завершили выступления уже на групповом этапе. Украинки заняли третье место в компании со сборными Китая, Мексики, Шри-Ланки и Египта, добыв две победы.

Отметим, что мужская украинская сборная в четвертьфинале сыграет рано утром в пятницу, 7 июня. Соперник нашей команды станет известен позже.

сборная Украины U-18 FIBA

сборная Украины U-18 FIBA

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые в истории проведет квалификацию на Евробаскет 3х3.

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