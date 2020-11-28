Сборная Украины проиграла Словении в отборе на Евробаскет-2022

Сборная Украины по баскетболу проиграла команде Словении 73:84 в матче 3-го тура отбора на чемпионат Европы-2022.

Встреча против действующих чемпионов Европы прошла в Любляне, где ФИБА организовал специальный "пузырь" для безопасного проведения матчей в условиях пандемии COVID-19.

Матч начался шокирующе для Украины ФИБА

Поединок начался для наших баскетболистов катастрофически. Мощная и быстрая Словения просто смяла нашу команду, организовав рывок 24:2.

Старт встречи был за Словенией ФИБА

Хозяева легко обыгрывали нас под кольцами, а также точно атаковали со средней дистанции. На руку словенцам сыграли и семь потерь за первые 10 минут.

Наши баскетболисты пытались сократить отставание ФИБА

Ситуация не поменялась и в начале второй четверти. Быстрые комбинации чемпионов Европы и мощная игра под кольцом американского легионера Джордана Моргана к 5-й минуте оформили 30-очковый разрыв.

Украина проигрывала позиции под кольцом ФИБА

Лишь с 6-й минуте украинцы начали постепенно входить в матч. У наших баскетболистов стали залетать трехочковые, а под кольцами увереннее заиграл Слава Кравцов.

Два подряд "трюльника" от Иссуфа Санона на последних секундах увели сборные на перерыв при счете 50:28.

Иссуф Санон ФИБА

В перерыве Айнарс Багатскис нашел нужные слова. Украинцы заиграли увереннее, заставив сборную Словении совершать невынужденные ошибки. Преимущество словенцев таяло на глазах и к 6-й минуте составляло всего 12 баллов. Лидером "желто-синих" в эти минуты был Иссуф Санон, который уверенно проходил под кольцо, раздавая точные и острые передачи.

Владимир Герун ФИБА

Как только Санон сел отдохнуть, сборная Украины сразу забуксовала в атаке и разрыв вновь стал расти.

Четвертая четверть стала настоящей игрой нервов. Игроки из Украины всеми силами пытались перевести игру в овертайм, однако сделать это подопечным Багатскиса не удалось. За 1:08 усилиями Санона до конца матча разрыв уменьшился до -7, но большего добиться "сине-желтые" не смогли. "Трешка" Мурича за 50 секунд похоронила надежды на успех.

Турнирная таблица

Как сообщал OBOZREVATEL, соперник украинцев по группе команда Венгрии была вынуждена покинуть Любляну из-за вспышки коронавируса.