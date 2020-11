Сборная Украины проиграла Словении в отборе на Евробаскет-2022

Сборная Украины по баскетболу проиграла команде Словении 73:84 в матче 3-го тура отбора на чемпионат Европы-2022.

Встреча против действующих чемпионов Европы прошла в Любляне, где ФИБА организовал специальный "пузырь" для безопасного проведения матчей в условиях пандемии COVID-19.

Поединок начался для наших баскетболистов катастрофически. Мощная и быстрая Словения просто смяла нашу команду, организовав рывок 24:2.

