Украина с красивой победы стартовала на молодежном КМ-2018 по баскетболу 3х3

Молодежная сборная Украины по баскетболу 3х3 роскошно стартовала на Кубке мира, который в эти дни проходит в Китае. В стартовом для себя матче турнира подопечные Сергея Алферова красиво разобрались со сборной Тайваня – 20:14.

"Желто-синие" в составе Никиты Руслова, Юрия Кондракова, Евгения Балабана и Виталия Зотова уверенно начала матч, сделав ставку на дальние попытки. Наши в прекрасном стиле реализовали четыре подряд броска из-за дуги, не давая сопернику подобраться в счете.

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За две минуты до сирены команды имели одинаковое количество очков, однако "желто-синие" благодаря дальним броскам Зотова и Балабана вырвали победу, возглавив свою группу.

Следующую игру наши ребята сыграют с Румынией в 10:00 4 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская молодежная сборная Украины по баскетболу 3х3 добыла две победы на старте Кубка мира в Китае.