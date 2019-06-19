Украинки драматично проиграли России на старте КМ по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 стартовала на Кубке мира, который в эти дни проходит в Амстердаме.
Команда Владимира Холопова в первом матче на последних секундах проиграла сборной России – 12:13.
#3x3WC Final Scores!— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 19 июня 2019 г.
📺: https://t.co/4NbO97yRDL pic.twitter.com/EQzRNXwywF
"Желто-синие" в составе Кристины Филевич, Ольги Мазниченко, Евгении Спитковской и Натальи Цюбик начали матч активно, вынуждая соперниц часто фолить. За 145 секунд россиянки трижды нарушали правила.
После обмена неточными бросками нашим соперницам удалось совершить рывок 4:0. Украинки ответили своими атаками, сравняв счет.
После этого команды начали обмениваться удачными действиями в защите. За две минуты до финальной сирены россиянки вырвались вперед на два пункта, а за 10 секунд до конца "желто-синие" проигрывали всего в один пункт, который и оказался решающим, так как наши девушки просто не успели вывести мяч из зоны в последней атаке.
Следующую игру украинки проведут с Италией в 15:15.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 со скандалом проиграла России во втором туре группового турнира Кубка мира.
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