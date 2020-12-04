Украина примет решающие матчи отбора на Евробаскет-2022

Михаил Морозов Баскетбол 22:08, 4.12.2020 Обновлено: 22:25, 4.12.2020

Заключительные матчи отбора на Евробаскет-2022 в группе F, в которой, кроме Украины, выступают Словения, Венгрия и Австрия, пройдут в Киеве в формате так называемого "бабла" (пузыря).

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), наша мужская команда на домашней площадке сыграет с Венгрией и Словенией. Поединки пройдут с 15 по 23 февраля 2021 года.

Стало известно, где пройдут заключительные матчи мужской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2022
FIBA

Что касается женской сборной Украины, то ее заключительные матчи в отборе на чемпионат Европы-2021 против Португалии и Финляндии будут сыграны в городке Матосиньос, который находится в пригороде Порту. Поединки запланированы на 31 января – 7 февраля 2021 года.

Стало известно, где пройдут заключительные матчи женской сборной Украины
FIBA

Как сообщал OBOZREVATEL, наша мужская команда обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2022 года после тяжелейшей победы над Австрией.

Женская сборная Украины закрепилась на втором месте в своей отборочной группе, несмотря на поражение в матче с Бельгией.

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