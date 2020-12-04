Украина примет решающие матчи отбора на Евробаскет-2022

Заключительные матчи отбора на Евробаскет-2022 в группе F, в которой, кроме Украины, выступают Словения, Венгрия и Австрия, пройдут в Киеве в формате так называемого "бабла" (пузыря).

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), наша мужская команда на домашней площадке сыграет с Венгрией и Словенией. Поединки пройдут с 15 по 23 февраля 2021 года.

Что касается женской сборной Украины, то ее заключительные матчи в отборе на чемпионат Европы-2021 против Португалии и Финляндии будут сыграны в городке Матосиньос, который находится в пригороде Порту. Поединки запланированы на 31 января – 7 февраля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, наша мужская команда обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2022 года после тяжелейшей победы над Австрией.

Женская сборная Украины закрепилась на втором месте в своей отборочной группе, несмотря на поражение в матче с Бельгией.