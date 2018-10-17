Украина вошла в топ-4 Юношеской Олимпиады в баскетболе 3х3, опередив Россию

Сборная Украины по баскетболу 3х3 заняла четвертое место в мужском турнире Юношеской Олимпиады, которая в эти дни проходит в Буэнос-Айресе. В полуфинале команда Владимира Журжия встречалась с хозяевами соревнований и драматично уступила в овертайме - 16:18, а в "малом финале" проиграла Словении - 13:21.

Победителем соревнований стали аргентинцы, а второе место досталось Бельгии. Украина оказалась на две позиции выше россиян.

FIBA

"Желто-синие" в составе Александра Сидорука, Игоря Сергеева, Ильи Зайца и Виталия Шорсткого неудачно стартовали в медальном поединке, пропустив рывок соперника 3:0.

Украинцам удалось не дать уйти сопернику в отрыв. За 6:45 минуты счет был 9:7 в пользу коллектива из Словении, но наши тут же сравняли.

К середине периода балканцам удалось добыть преимущество в пять пунктов, после чего игра у наших ребят рассыпалась, а соперники уверенно довели поединок до победы.

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

Полуфинал же с Аргентиной наши начали с удачной дальней попытки, однако аргентинцы не дали нашим уйти в отрыв.

Хозяева особое внимание уделили Зайцу, который славится своим дальним броском. После четырех минут игры на табло светился равный счет - 6:6. Команды шли очко в очко, но при этом демонстрировали крайне чистый баскетбол.

За 3:39 минуты до сирены украинцы повели в счете 11:10. Через полторы минуты Зайцу удался дальний бросок, а преимущество "желто-синих" выросло до четырех пунктов. Хозяева тут же ответили рывком 3:0, а затем и сравняли счет.

Матч перешел в овертайм, где удача улыбнулась аргентинцам, которые реализовали две атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сенсационно вылетела с Юношеских Олимпийских игр на четвертьфинальной стадии.