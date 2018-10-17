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Украина вошла в топ-4 Юношеской Олимпиады в баскетболе 3х3, опередив Россию

6.1тЧитать материал на украинском

Сборная Украины по баскетболу 3х3 заняла четвертое место в мужском турнире Юношеской Олимпиады, которая в эти дни проходит в Буэнос-Айресе. В полуфинале команда Владимира Журжия встречалась с хозяевами соревнований и драматично уступила в овертайме - 16:18, а в "малом финале" проиграла Словении - 13:21.

Победителем соревнований стали аргентинцы, а второе место досталось Бельгии. Украина оказалась на две позиции выше россиян.

Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию
Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию

FIBA

"Желто-синие" в составе Александра Сидорука, Игоря Сергеева, Ильи Зайца и Виталия Шорсткого неудачно стартовали в медальном поединке, пропустив рывок соперника 3:0.

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Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию

Украинцам удалось не дать уйти сопернику в отрыв. За 6:45 минуты счет был 9:7 в пользу коллектива из Словении, но наши тут же сравняли.

К середине периода балканцам удалось добыть преимущество в пять пунктов, после чего игра у наших ребят рассыпалась, а соперники уверенно довели поединок до победы.

Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию

FIBA

Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию

FIBA

Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию

FIBA

Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию

FIBA

Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию

FIBA

Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию

FIBA

Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию

FIBA

Украина вошла в топ-4 ЮОИ в баскетболе 3х3, опередив Россию

FIBA

Полуфинал же с Аргентиной наши начали с удачной дальней попытки, однако аргентинцы не дали нашим уйти в отрыв.

Хозяева особое внимание уделили Зайцу, который славится своим дальним броском. После четырех минут игры на табло светился равный счет - 6:6. Команды шли очко в очко, но при этом демонстрировали крайне чистый баскетбол.

За 3:39 минуты до сирены украинцы повели в счете 11:10. Через полторы минуты Зайцу удался дальний бросок, а преимущество "желто-синих" выросло до четырех пунктов. Хозяева тут же ответили рывком 3:0, а затем и сравняли счет.

Матч перешел в овертайм, где удача улыбнулась аргентинцам, которые реализовали две атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сенсационно вылетела с Юношеских Олимпийских игр на четвертьфинальной стадии.

Читайте все новости по теме "Баскетбол 3х3" на OBOZREVATEL.

Темы
Баскетбол 3х3Юношеская Олимпиада
Место
АргентинаБуэнос-Айрес
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pompadur marselina
pompadur marselina
Четвертое место- это деревянные медали! Сборная России завоевала на ЮОИ 29 золотых медалей и завоевала первое командное место!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Доминирующий комплекс государственной неполноценности вынуждает писать такие заголовки. Прочитал- свидомыя душа наполнилась гордостью и отвагой😂
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Цэ пэрэмохи😂
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