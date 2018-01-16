Украина получила соперников на Евробаскете-2018

Международная Федерация баскетбола провела жеребьевку чемпионатов Европы-2018 среди кадетских, юношеских и молодежных сборных. Своих соперников узнали и сборные Украины.

На первенстве Европы для девушек не старше 16 лет, которое состоится 16-25 августа в Подгорице (Черногория), украинки сыграют в группе D дивизиона B со сборными Финляндии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Норвегии и Албании.

На первенстве Европы для юношей не старше 16 лет, которое состоится 9-18 августа в Сараево, украинцы сыграют в группе D дивизиона B со сборными Боснии и Герцеговины, Чехии, Швейцарии, Косова и Беларуси.

Сборная Украины на чемпионате Европы-2018 для юношей не старше 18 лет, которое пройдет с 28 июля по 5 августа в трех городах Латвии, сыграет в группе С с командами Испании, Финляндии, а также Боснии и Герцеговины.

На чемпионате Европы для девушек не старше 18 лет, который пройдет 4-12 августа в Италии, Украина сыграет в группе D дивизиона B с командами Норвегии, Косова, Беларуси, Словакии и Люксембурга.

Сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы-2018 для девушек не старше 20 лет, которое состоится с 7 по 15 июля в Ораде (Румыния), сыграет в группе А дивизиона B с командами Великобритании, Греции, Литвы, Румынии и Израиля.

Сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы-2018 для юношей не старше 20 лет, которое состоится с 14 по 22 в Хемнице (Германия), сыграет в группе B с командами Франции, Хорватии и Испании, сообщается на официальной странице ФИБА в Twitter.

Напомним, что ранее украинскую баскетболистку назвали человеком года.