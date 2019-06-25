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Украина поднялась в рейтинге женских сборных ФИБА

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) обнародовала заключительный рейтинг силы женских национальных сборных накануне старта чемпионата Европы. Украина поднялась в нем на восьмую строчку.

Несмотря на несколько поражений в заключительных контрольных поединках, эксперты ФИБА считают нашу команду способной пробиться в четвертьфинал.

Главной ударной силой называется наш капитан Алина Ягупова, которая по их мнению "способна одной рукой обыграть любого соперника даже на таком высоком уровне". Поддержать ее могут Олеся Малашенко и Таисия Удоденко. Также эксперты обращают внимание на довольно удачный сезон на клубном уровне для Людмилы Науменко. Главной проблемой украинской сборной называют защиту.

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Напомним, на групповом этапе в Риге наша сборная сыграет против Испании, Латвии и Великобритании. Команда уже в столице Латвии, куда прибыла сегодня в полдень. Первый матч против Испании состоится 27 июня.

Рейтинг силы ФИБА

Женские национальные сборные

  1. Бельгия

  2. Франция

  3. Испания

  4. Италия

  5. Сербия

  6. Россия

  7. Швеция

  8. Украина

  9. Словакия

  10. Турция

  11. Великобритания

  12. Чехия

  13. Латвия

  14. Беларусь

  15. Венгрия

  16. Черногория

Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб женской сборной Украини по баскетболу во главе с Гораном Бошковичем определился со списком игроков, которые сыграют на чемпионате Европы-2019.

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Тема
Евробаскет-2019
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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