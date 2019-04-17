Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета

Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение в нашей стране финальной стадии женского чемпионата Европы 2021 года. Планируется, что в случае победы, игры первенства пройдут в Киеве и Запорожье.

На сегодня в Киеве и Запорожье есть необходимое баскетбольная и транспортная инфраструктура для организации турнира. Заявку Украины уже активно поддержала шведская федерация баскетбола, и часть группового турнира могут сыграть в Стокгольме.

Согласно формата турнира для проведения групповой стадии достаточно двух арен, которые соответствуют всем требованиям Международной федерации баскетбола (ФИБА), на каждой из них будут соревноваться по восемь команд (две группы).

ФИБА

В Украине таким залом может стать недавно отреставрированный ДС "Юность" в Запорожье, еще две группы могут сыграть в Стокгольме. Соревнования финальной стадии (начиная с 1/4 финала) должны проходить в одном зале, который вмещает более 5000 мест, такой ареной может стать киевский Дворец спорта.

Основными конкурентами сине-желтого альянса являются Испания и Франция, которые на групповой стадии хотят привлечь также Бельгию и Португалию.

Решение об организаторе женского Евробаскета-2021 будет принято уже в июне нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мужском первенстве Суперлиги Пари-Матч стали известны финалисты плей-офф.

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