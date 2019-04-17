МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости баскетбола

Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета

761Читать материал на украинском

Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение в нашей стране финальной стадии женского чемпионата Европы 2021 года. Планируется, что в случае победы, игры первенства пройдут в Киеве и Запорожье.

На сегодня в Киеве и Запорожье есть необходимое баскетбольная и транспортная инфраструктура для организации турнира. Заявку Украины уже активно поддержала шведская федерация баскетбола, и часть группового турнира могут сыграть в Стокгольме.

Согласно формата турнира для проведения групповой стадии достаточно двух арен, которые соответствуют всем требованиям Международной федерации баскетбола (ФИБА), на каждой из них будут соревноваться по восемь команд (две группы).

Новости
"Быстрее, чем футбол": легионер сборной Украины отметил прогресс баскетбола в стране

Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета

ФИБА

В Украине таким залом может стать недавно отреставрированный ДС "Юность" в Запорожье, еще две группы могут сыграть в Стокгольме. Соревнования финальной стадии (начиная с 1/4 финала) должны проходить в одном зале, который вмещает более 5000 мест, такой ареной может стать киевский Дворец спорта.

Основными конкурентами сине-желтого альянса являются Испания и Франция, которые на групповой стадии хотят привлечь также Бельгию и Португалию.

Решение об организаторе женского Евробаскета-2021 будет принято уже в июне нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мужском первенстве Суперлиги Пари-Матч стали известны финалисты плей-офф.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Теги
женская сборная Украины по баскетболуФедерация баскетбола Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ferat Bey
Ferat Bey
На фэйсбуке совершенно невозможно общаться. Там буквально затыкают рот, Скабеевой и Соловьёву не уступают. Евреи, российские патриоты, либералы, сторонники ЛГБТ, антифа, антина... постоянно жалуются и фэйсбук удаляет аккаунты. В фэйсбуке, в последнее время, вообще ничего сказать нельзя. Там всё должно быть толерантное, толерантное, постное и розовенькое, без углов и царапин... Я за модерацию, которая удаляла бы аккаунты матершиников, грубиянов... Но за такую модерацию нужно платить деньги модератору, настраивать сайт на такую модерацию. Возиться с этим никто не хочет. Так что пусть на Обозревателе вообще не будет модерации. Пусть меня обматерят, но не затыкают мне рот. В 21 веке -- в веке Интернета. Спасибо Обозревателю за то, что он не затыкает людям рот в веке свободного Интернета! Спасибо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения