Украина назвала состав на женский Евробаскет-2019

Тренерский штаб женской сборной Украини по баскетболу во главе с Гораном Бошковича определился со списком игроков, которые сыграют на чемпионате Европы-2019.

В состав команды на турнире, который пройдет с 27 июня по 7 июля, в Сербии и Латвии, вошли 12 спортсменок.

женская сборная Украины по баскетболу ФБУ

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРОБАСКЕТ-2019



Арина Белоцерковская

Влада Волошина

Вита Горобец

Виктория Кондусь

Олеся Малашенко

Людмила Науменко

Анна Ольховик

Александра Радулович

Таисия Удоденко

Мириам Уро-Ниле

Алина Ягупова

Ольга Яцковец

Отметим, что на групповом этапе украинском сыграют с действующим чемпионом Испанией, хозяином турнира Латвией и Великобританией.

Расписание матчей Евробаскета-2019 с участием сборной Украины

27 июня. Украина – Испания (21:00)

28 июня. Латвия – Украина (18:30)

30 июня. Украина – Великобритания (13:00)

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер женской сборной Украины Горан Бошкович подвел итоги подготовки к Евробаскету 2019 года.

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