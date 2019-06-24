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Украина назвала состав на женский Евробаскет-2019

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Тренерский штаб женской сборной Украини по баскетболу во главе с Гораном Бошковича определился со списком игроков, которые сыграют на чемпионате Европы-2019.

В состав команды на турнире, который пройдет с 27 июня по 7 июля, в Сербии и Латвии, вошли 12 спортсменок.

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женская сборная Украины по баскетболу

ФБУ

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРОБАСКЕТ-2019

Арина Белоцерковская
Влада Волошина
Вита Горобец
Виктория Кондусь
Олеся Малашенко
Людмила Науменко
Анна Ольховик
Александра Радулович
Таисия Удоденко
Мириам Уро-Ниле
Алина Ягупова
Ольга Яцковец

Отметим, что на групповом этапе украинском сыграют с действующим чемпионом Испанией, хозяином турнира Латвией и Великобританией.

Расписание матчей Евробаскета-2019 с участием сборной Украины

27 июня. Украина – Испания (21:00)
28 июня. Латвия – Украина (18:30)
30 июня. Украина – Великобритания (13:00)

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер женской сборной Украины Горан Бошкович подвел итоги подготовки к Евробаскету 2019 года.

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Тема
Евробаскет-2019
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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