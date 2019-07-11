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Украинцы назвали состав на Евробаскет U-20

1.2т Читать материал на украинском

Сборная Украины по баскетболу (U-20) назвала состав на молодежный чемпионат Европы, который 13 июля cтартует в Тель-Авиве.

Под руководством наставника Валерия Плеханова в Израиль отправились 12 игроков.

Молодежная сборная Украины U-20

Молодежная сборная Украины U-20

fbu.ua

Состав сборной Украины:

  • Защитники: Вадим Козак, Дмитрий Головчик, Олег Бондаренко, Богдан Лукьян, Яков Титов

  • Форварды: Андрей Войналович, Иван Михеев, Денис Клевзуник, Александр Коваль, Андрей Грицак, Евгений Сорочан

  • Центровой: Владислав Мельник

  • Главный тренер: Валерий Плеханов, ассистенты: Дмитрий Болдаев и Дмитрий Забирченко.

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На групповом этапе украинцы встретятся со сборными Италии (13 июля), Сербии (14 июля) и Израиля (15 июля).

Согласно регламенту, на первом этапе 16 команд разделены на четыре группы. Затем все 16 сборных выйдут в плей-офф, где будут бороться за право сыграть в 1/4 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, студенческая сборная Украины вышла в финал Универсиады в Неаполе, который состоится 11 июля в 21.00.

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Тема
Евробаскет-2019
Место
Израиль Тель-Авив
Тег
молодежная сборная Украины по баскетболу
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