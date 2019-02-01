Украина назвала расширенный состав на решающие матчи отбора КМ по баскетболу

Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу назвал список игроков, которые попали в расширенную заявку команду для подготовки к решающим матчам отбора Кубка мира 2019 года.

Команда Евгения Мурзина 22 февраля в киевском Дворце спорта сыграет с Черногорией, а уже 25-го числа в заключительной игре квалификации сразится на выезде с действующими чемпионами Европы словенцами.

В расширенный состав были включены 15 баскетболистов. Выделяется наличие в заявке центрового "Барселоны" Артема Пустового, который пропустил последние встречи "желто-синих". Полностью выбор Мурзина выглядит так:

защитники – Игорь Бояркин ("Черкаськи Мавпы"), Александр Мишула ("Днепр"), Денис Лукашов ("Енисей", Россия), Иссуф Санон ("Олимпия", Словения), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Богдан Близнюк ("Бней Гарцлия", Израиль)

форварды – Иван Ткаченко ("Черкаськи Мавпы"), Александр Беликов, Максим Пустозвонов (оба – "Одесса"), Павел Крутоус ("Киев-Баскет"), Вячеслав Бобров ("Гипускоа", Испания), Сергей Павлов ("Химик"), Владимир Герун ("Бреоган", Испания)

центровые – Вячеслав Кравцов ("Фуэнлабрада", Испания), Артем Пустовой ("Барселона").

Отметим, что для выхода в финальную часть Кубка мира 2019 года нашей команде необходимо добыть две победы, а также надеяться на осечки конкурентов из Латвии и Черногории. С полным раскладом для украинцев можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в продажу поступили билеты на матч отбора Кубка мира по баскетболу Украина – Черногория.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся