Украина проиграла Испании на женском Евробаскете-2019

Женская сборная Украины по баскетболу с поражения стартовала на чемпионате Европы-2019, который с 27 июня по 7 июля проходит в Латвии и Сербии.

В 1-м туре украинская команда проиграла действующим чемпионкам Европы, испанкам - 77:95.

Украина - Испания ФИБА

Начало поединка складывалось неудачно для наших соотечественниц. Поведя на старте 4:0, украинки затем пропустили рывок соперниц 13:4. Наш тренер взял таймаут, который существенно помог команде.

Украина - Испания ФИБА

Украинские баскетболистки заиграли энергичнее, стали больше двигать мяч по площадке и постепенно догнали оппоненток. За 2:37 до конца первой десятиминутки два великолепных паса Алины Ягуповой на Белоцерковскую и Удоденко вывели команду вперед 17:15.

Украина - Испания ФИБА

До 2-й минуты второй четверти Украина вела в счете, сдерживая настырных испанок, но затем наша оборона дала сбой. Мощные пиренейки грамотно пользовались нашими ошибками, раз за разом набирая очки из-за дуги. К середине тайма табло фиксировало 41:31 не в нашу пользу.

Небольшой всплеск был перед 4-й десятиминуткой, когда Анна Ольховик забила два "трюльника" подряд, но затем череда ошибок нивелировала нашу попытку сравнять счет.

Украина - Испания ФИБА

Испанки защищались очень компактно не давая нашим даже оглянуться. Из-за этого "сине-желтые" часто совершали поспешные и безрезультатные действия. "Фурия роха" продолжала набирать обороты, и перед большим перерывом ситуация для украинской дружины стала совсем неприятной.

Рывок Испании продолжился и в третьей четверти. Наставник "сине-желтых" пытался таймаутами переломить ход поединка, но сделать это не удалось.

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Группа А, 1-й тур

Украина — Испания 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19)

Украина: Ягупова (38 + 6 подборов + 7 передач + 7 потерь), Горобец, Ольховик (10), Науменко (6 + 6 подборов), Удоденко (9 + 6 подборов)— старт; Белоцерковская (9), Кондусь (2), Малашенко (2 + 3 передачи), Радулович (1), Яцковец, Волошина.

Испания: Палау (16 + 6 подборов + 7 передач), Крус (8 + 5 передач + 4 перехвата), Шаргай (31), Николлс (11 + 9 подборов + 4 передачи), Ндур (5 + 8 подборов) — старт; Домингес (10), Оувина (2), Жиль (8), Касас (2), Абальде Диас, Пинья Толоса (2).

Во втором туре группового этапа украинки в пятницу, 28 июня, сыграют с представительницами Латвии. Начало матча в 18:30.

Напомним, что команда Горана Бошковича в квалификации Евробаскета-2019 стала второй в группе "F" по итогам отборочного турнира, выиграв 4 из 6 матчей, и попала в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок сборной Украины Алина Ягупова стала самой результативной среди всех спортсменок в квалификации Евробаскета-2019. Лидер нашей национальной команды набирала в среднем 32,2 очка за игру.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!