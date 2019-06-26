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Украина на женском Евробаскете-2019: расписание матчей

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Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 27 июня, стартует на чемпионате Европы-2019.

Женская сборная Украины

Женская сборная Украины

Самый престижный континентальный баскетбольный турнир с 27 июня по 7 июля будут принимать Латвия и Сербия.

Команда Горана Бошковича в рамках группового раунда сыграет против команд Испании, Латвии и Великобритании.

Расписание матчей сборной Украины:

27 июня, 21:00

Украина - Испания

28 июня, 18:30

Латвия - Украина

30 июня, 13:00

Украина - Великобритания

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Украину на женском Евробаскете покажет XSPORT

Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб "сине-желтых" уже определился со списком игроков, которые сыграют на Евро-2019.

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Тема
Евробаскет-2019
Место
Латвия
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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