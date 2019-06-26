Украина на женском Евробаскете-2019: расписание матчей

Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 27 июня, стартует на чемпионате Европы-2019.
Женская сборная Украины
Самый престижный континентальный баскетбольный турнир с 27 июня по 7 июля будут принимать Латвия и Сербия.
Команда Горана Бошковича в рамках группового раунда сыграет против команд Испании, Латвии и Великобритании.
Расписание матчей сборной Украины:
27 июня, 21:00
Украина - Испания
28 июня, 18:30
Латвия - Украина
30 июня, 13:00
Украина - Великобритания
Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб "сине-желтых" уже определился со списком игроков, которые сыграют на Евро-2019.
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