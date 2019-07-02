Украина на Универсиаде-2019: календарь баскетбольного турнира

В итальянском Неаполе в среду, 3 июля, стартует летняя Универсиада. От Украины в баскетбольном турнире соревнований выступят мужская и женская сборные.

Мужчины на групповом этапе будут играть против Китая, Финляндии и США. Соперники в женской команды – Чехия, Венгрия, Япония.

Все команды после группового этапа продолжают борьбу на втором этапе: первые две за награды, третья и четвертая – в классификации по месту.

Подаем расписание матчей сборных Украины на групповом этапе.

ФБУ

УНИВЕРСИАДА-2019 Баскетбол

Расписание матчей сборных Украины

3 июля

11:30 Украина – Япония (ж)

4 июля

11:30 Китай – Украины (ч)

14:00 Украина – Чехия (ж)

5 июля

11:30 Венгрия – Украины (ж)

14:00 Украина – США (ч)

6 июля

21:00 Финляндия – Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые в истории прошли соревнования по баскетболу 3х3 среди национальных сборных.

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