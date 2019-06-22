Украина проиграла в четвертьфинале ЧМ по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Антона Давидюка, Александра Сизова, Станислава Тимофеенко и Максима Закурдаева проиграла Латвии в 1/4 финала чемпионата мира и вылетела с турнира.

Встреча в Нидерландах завершилась со счетом 21:7.

Матч начался для украинцев неудачно. Уже на третьей минуте мы "горели" - 0:8. Грамотно комбинируя и точно "поливая" дальними бросками, сборная Латвии не оставила нам никакого шанса. На пятой минуте счет был уже 15:3 в пользу латышей и судьба встречи была решена.

Новости Украинки разгромной победой завершили ЧМ по баскетболу 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Олега Юшкина преодолели групповой раунд и выиграли три из четырех матча, вышли в плей-офф с первого места. Наши соперники латыши, которые посеяны под 12 номером, в своей группе заняли второе место, победив Австралию, Японию и Бразилию и уступив команде Польши.

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