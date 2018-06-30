Украина – Латвия: анонс матча отбора КМ-2019 по баскетболу, купить билеты

Мужская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 1 июля, проведет заключительный матч первого этапа отбора к Кубку мира 2019 года. После поражения от Турции в столичном Дворце спорта подопечные Евгения Мурзина сыграют с командой Латвии. Начало игры – в 16:00.

ПРОМО МАТЧА УКРАИНА – ЛАТВИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После пяти туров сразу три команды квартета имеют в своем активе 8 очков. Турция, Украина и Латвия уже обеспечили себе выход в следующий этап, где компанию командам составят три лучших участника группы А, в которой играют Испания, Черногория, Беларусь и Словения.

При этом сохраняются все очки, набранные сборными на первом этапе, за исключением встреч с последней командой группы. Именно поэтому украинцам крайне важно добыть победу над латышами.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ЛАТВИЯ

Те, кто не смогут попасть на трибуны киевского Дворца спорта, смогут поддержать "желто-синих" у экранов своих телевизоров и девайсов.

Прямую трансляцию игры проведет телеканал XSPORT, а также официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА – ЛАТВИЯ

Букмекеры отдают небольшое преимущество украинской сборной. Ставки на победу нашей команды в основное время принимаются с коэффициентом 1,87.

Успех гостей оценивается котировкой 1,95. А показатели на ничью достигают уровня 13,50.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Вячеслав Бобров, Сергей Гладырь, Юджин Джетер, Игорь Зайцев, Владимир Конев, Вячеслав Кравцов, Александр Липовый, Денис Лукашов, Александр Мишула, Артем Пустовой, Максим Пустозвонов, Александр Рябчук

ФБУ

Латвия: Янис Стрелниекс, Дайрис Бертанс, Янис Блумс, Артур Аусейс, Рихардс Ломажс, Артис Ате, Жанис Пейнерс, Ояр Силиньш, Давис Бертанс, Роланд Шмитс, Анжей Пасечник, Мартиньш Мейерс

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Евробаскет-1997

Латвия – Украина – 76:84 (42:35, 34:49)

Евробаскет-2013

Латвия – Украина – 85:51 (24:11, 18:11, 23:10, 20:19)

Евробаскет-2015

Латвия – Украина – 74:75 (21:14, 18:24, 23:22, 12:15)

Кубок мира-2019. Отбор

Латвия – Украина – 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин объяснил поражение от команды Турции в отборе к КМ-2019.