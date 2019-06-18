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Украина добыла феноменальную победу на старте КМ по баскетболу 3х3

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Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 победно стартовала на Кубке мира, который 18 июня начался в Амстердаме.

Наша команда во главе с Олегом Юшкиным в первом матче группового этапа оказалась сильнее пуэрториканцев – 21:19, вырвав победу за полминуты до конца игры.

Антон Давидюк, Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев с первых секунд столкнулись с ожесточенным сопротивлением соперника. Уже через три минуты игры украинцы записали в свой пассив четыре фола.

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Сборная Украины

Сборная Украины

Отпустив пуэрториканцев на три балла, "желто-синим" пришлось ввязаться в силовой баскетбол. Однако благодаря дальним попаданиям Закурдаева и Тимофеенко нашим ребятам удалось выйти вперед.

За четыре минуты до сирены наши заработали седьмой фол, в результате чего североамериканцам удалось сравнять счет. Но тут же Сизов и Тимофеенко вновь сделали разницу "+3". После этого украинцы заставили соперников фолить и оторвались на шесть пунктов.

За полторы минуты до сирены Пуэрто-Рико совершила невероятный рывок 6:0, сравняв счет. На последних секундах игра превратилась в борьбу нервов, в которой наши оказались сильнее.

Следующий матч украинцы проведут 18 июня в 14:50 с командой России.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории Украина примет матчи квалификации к Евробаскету 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Место
НидерландыАмстердам
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