Украина добыла феноменальную победу на старте КМ по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 победно стартовала на Кубке мира, который 18 июня начался в Амстердаме.
Наша команда во главе с Олегом Юшкиным в первом матче группового этапа оказалась сильнее пуэрториканцев – 21:19, вырвав победу за полминуты до конца игры.
#3x3WC Final Scores!— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 18 июня 2019 г.
📺 https://t.co/8oiqkANlJp pic.twitter.com/BKEJq72A4F
Антон Давидюк, Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев с первых секунд столкнулись с ожесточенным сопротивлением соперника. Уже через три минуты игры украинцы записали в свой пассив четыре фола.
Сборная Украины
Отпустив пуэрториканцев на три балла, "желто-синим" пришлось ввязаться в силовой баскетбол. Однако благодаря дальним попаданиям Закурдаева и Тимофеенко нашим ребятам удалось выйти вперед.
🇵🇷 @7_erazo The Eraser 🔥#3x3WC pic.twitter.com/3Hd7vjJJxv— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 18 июня 2019 г.
За четыре минуты до сирены наши заработали седьмой фол, в результате чего североамериканцам удалось сравнять счет. Но тут же Сизов и Тимофеенко вновь сделали разницу "+3". После этого украинцы заставили соперников фолить и оторвались на шесть пунктов.
What did you get for breakfast, 🇵🇷@G_Clavell ? #3x3WC 💪🏼 pic.twitter.com/XvI3qU5Uxh— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 18 июня 2019 г.
За полторы минуты до сирены Пуэрто-Рико совершила невероятный рывок 6:0, сравняв счет. На последних секундах игра превратилась в борьбу нервов, в которой наши оказались сильнее.
Следующий матч украинцы проведут 18 июня в 14:50 с командой России.
Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории Украина примет матчи квалификации к Евробаскету 3х3.
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