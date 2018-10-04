Сборная Украины - команда дня на КМ U-23 по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины U-23 признана лучшей в первый день Кубка мира по баскетболу 3х3 в китайском Сиане. Наши девушки победили сборные Нидерландов (16:14) и Казахстана (15: 7).

После дня отдыха украинки 5 октября сыграют против Индонезии (9:20) и против Беларуси (11:00).

Сейчас наши девушки возглавляют группу. В четвертьфинал выходят по две команды из групп.

Напомним, что молодежная сборная Украины по баскетболу 3х3 роскошно стартовала на Кубке мира, который в эти дни проходит в Китае. В стартовом для себя матче турнира подопечные Сергея Алферова красиво разобрались со сборной Тайваня – 20:14, а затем обыграла Румынию – 22:14.