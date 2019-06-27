Украина — Испания: онлайн-видеотрансляция женского Евробаскета-2019

Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 27 июня, стартует на чемпионате Европы, который принимают Латвия и Сербия.

Команда Горана Бошковича первенство континента открывает для себя поединком против действующих чемпионом испанок. Также в нашей группе – представители Латвии и Великобритании. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Испания. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Женская сборная Украины по баскетболу ФБУ

ПРОМО ЖЕНСКОГО ЕВРОБАСКЕТА-2019

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ИСПАНИЯ

Увидеть старт на первенстве континента "желто-синих", которые матчи группового этапа проведут в Риге, можно будет благодаря прямой трансляции на канале XSPORT.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ИСПАНИЯ

Явными фаворитами встречи аналитики считают испанок. Ставки на победу действующих чемпионок в основное время принимаются с коэффициентом 1,12.

Ничья оценивается котировкой 21,20. А показатели на успех сборной Украины достигают уровня 6,02.

Украина – Испания FIBA

Украина – Испания FIBA

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Арина Белоцерковская, Власть Волошина, Вита Горобец, Виктория Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Александра Радулович, Таисия Удоденко, Мириам Уро-Ниле, Алина Ягупова, Ольга Яцковец

Испания: Сильвия Домингес, Лайя Палау, Анна Крус, Лаура Гиль, Асту Ндур, Тамара Абальде, Лаура Нихоллс, Кристина Овинья, Андреа Виларо, Марта Шаргай, Мария Пина, Кералт Касас

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Горан Бошкович, главный тренер сборной Украины:

– Не буду тратить ни ваше, ни мое время, рассказывая об Испании, ведь это самая сильная команда. Вы и сами все прекрасно понимаете. Они дойдут очень далеко на этом турнире, как и любом другом, в котором принимают участие. Мы должны приложить максимум усилий, поддерживать друг-друга. Наши шансы возрастут, если мы будем вместе, единым целым и если будем следовать нашим правилам, как в защите, да и в нападении.

Тренер сборной Украины Горан Бошкович FIBA

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Тренер сборной Испании Лукас Мондело FIBA

Лукас Мондело, главный тренер сборной Испании:

– Будем стараться наслаждаться каждым днем на турнире. Мы попали в очень деликатный момент – на процесс подготовки повлияли травмы наших игроков. Наша цель – попасть в шестерку лучших команд чемпионата, чтобы выйти на Олимпиаду в Токио. Турнир мы начинаем с Украиной.Это отличная команда.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды встречались друг с другом уже восемь раз и испанки имеют подавляющее преимущество – семь побед при одном поражении.

Евробаскет-1995. Финальная часть. Групповой раунд

Украина – Испания – 73:54 (40:28, 33:26)

Евробаскет-1997. Финальная часть. Групповой раунд

Украина – Испания – 62:76 (29:36, 33:40)

Евробаскет-2001. Финальная часть. Групповой раунд

Украина – Испания – 65:93 (16:24, 19:19, 16:22, 14:28)

Евробаскет-2003. Финальная часть. Групповой раунд

Испания – Украина – 76:71 (21:15, 16:23, 22:15, 17:18)

Евробаскет-2009. Финальная часть. Групповой раунд

Испания – Украина – 85:59 (15:13, 24:13, 24:20, 22:13)

Евробаскет-2017. Финальная часть. Групповой раунд

Испания – Украина – 76:54 (13:15, 22:19, 20: 9, 21:11)

Украина – Испания FIBA

Украина – Испания FIBA

Евробаскет-2019. Квалификация

Украина – Испания – 68:72 (21:15, 14:23, 18:19, 15:15)

Испания – Украина – 84:71 (21:14, 18:18, 22:24, 23:15)

Как сообщал OBOZREVATEL, 29-30 июня в Украине впервые в истории состоятся соревнования национальных сборных в баскетболе 3х3. В Киеве пройдет один из этапов квалификации на Евробаскет.

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