Сборная Украины уступила во 2-м туре Евробаскета U-20

Мужская сборная Украины по баскетболу среди игроков не старше 20 лет проиграла во втором матче чемпионата Европы. На арене в Германии подопечные Вадима Пудзырея во 2-м туре группового этапа уступили сверстникам из Хорватии - 93:78.

Украинцы достойно сражались в первой половине встречи, не отпуская далеко в счете соперника. Провал случился после перерыва. Наши соотечественники пропустили рывок хорватов 18:4, который стал ключевым в игре.

В заключительной десятиминутке украинские баскетболисты отошли от нокдауна и вернулись в игру, но вырвать победу не смогли.

Хорватия — Украина 93:78 (20:15, 24:26, 30:14, 19:23) Хорватия: Накич (18 + 7 подборов + 4 передачи), Перкович (18), Любичич (11), Уларевич (13 + 10 передач + 5 потерь), Барняк (7), Чолак (3), Калажич (7), Пролета (3 + 5 подборов), Шарич (6), Джордано (3), Дрежняк, Вргоч (2). Украина: Горобченко (3 + 4 подбора + 10 передач), Тыртышник (23 + 5 потерь), Ягодин (0 + 3 подбора + 4 потери), П.Бондаренко (0 + 4 подбора), Войналович (10) — старт; Грицак (6), Козак (11), Бондарчук (5), Боднар, Дубоненко (14), Немцу (6).

Отметим, что по регламенту в плей-офф выходят все четыре команды из группы, победители 1/8 финала продолжают борьбу за трофей, а команды, которые проигрывают - за сохранение прописки в элитном дивизионе А. Вылетают в Дивизион В три команды, занявшие на турнире последние 14-е, 15-е и 16-е места.

16 июля Украина проведет заключительный поединок группового этапа против Франции (14:30).

Напомним, что днем ранее наши баскетболисты совершили громкую сенсацию, обыграв на Евробаскете U-20 команду Испании.