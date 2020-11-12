Украина – Финляндия: появился обзор матча отбора на женский Евробаскет-2021

Максим Иншаков Баскетбол 19:45, 12.11.2020

Женская сборная Украины по баскетболу в великолепном стиле победила национальную команду Финляндии в 3-м туре отбора на Евро-2021 (84:66).

Встреча в Португалии была организована в так называемом "пузыре", ради безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Наши соотечественницы лишь в первой четверти дали возможность соперницам выйти вперед. Начиная со второй четверти украинки лидировали в матче и добыли заслуженную победу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться лучшими моментами этой битвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер украинской сборной Срджан Радулович остался доволен результатом. Кроме того, появился фоторепортаж с игры.

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