Украина – Финляндия: появился обзор матча отбора на женский Евробаскет-2021

Женская сборная Украины по баскетболу в великолепном стиле победила национальную команду Финляндии в 3-м туре отбора на Евро-2021 (84:66).

Встреча в Португалии была организована в так называемом "пузыре", ради безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Наши соотечественницы лишь в первой четверти дали возможность соперницам выйти вперед. Начиная со второй четверти украинки лидировали в матче и добыли заслуженную победу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться лучшими моментами этой битвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер украинской сборной Срджан Радулович остался доволен результатом. Кроме того, появился фоторепортаж с игры.