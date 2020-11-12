Украинки уверенно обыграли Финляндию в отборе на Евробаскет-2021

Женская сборная Украины по баскетбола добыла победу над командой Финляндии в третьем туре квалификации к чемпионату Европы-2021.

В Португалии, которая принимает матчи игрового дня в так называемом пузыре, подопечные Срджана Радуловича оказались сильнее соперниц – 84:66.

Алина Ягупова стала самым результативным игроком матча. FIBA

Первая четверть получилась не самой простой для наших девушек. Финские баскетболистки неожиданно очень здорово защищались и быстро переходили из обороны в атаку. Это несколько смутило "желто-синих", которые часто пропускали соперниц под кольцо.

Тем не менее благодаря трехочковым Сиваковой нашим удалось не отпустить сборную Суоми в отрыв. Лидер украинок Алина Ягупова, несмотря на опеку, уже за первые 10 минут набрала 8 очков, а к первому перерыву подопечные Радуловича отставали на три пункта – 22:25.

Сборная Украины перед началом матча. FIBA

А вот вторую 10-минутку наши девушки начали не только с результативных атак, но и трех блок-шотов. Это привело к рывку 11:3 и лидерству украинской сборной. В эти минуты Ягупова прекрасно проявила себя в подыгрыше, отдав несколько точных передач на Науменко.

Алина Ягупова провела результативный матч. FIBA

Ягупова показала себя как ассистент. FIBA

Перед большим перерывом Горобец реализовала дальний бросок, что позволило "желто-синим" завершить четверть с "+11".

Со стартом третьего периода Сивакова продолжила бомбардировать кольцо Финляндии, реализовал за минуту два броска из двух. Этот момент явно расслабил "желто-синих", которые начали проигрывать подбор и вынудили тренера взять тайм-аут.

Минутный перерыв не помог нашим девушка прийти в себя. Раз за разом финки пробирались в трехсекундную зону, сумев сократить отставание до девяти очков. Но трехочковый Ягуповой на последней минуте помог украинкам вернуть двузначное преимущество.

Вита Горобец атакует кольцо соперниц. FIBA

Украинки отлично действовали в защите. FIBA

В решающей четверти наши девушки просто выключили атаку финок. Те за 3,5 минуты не смогли набрать ни одного очка. Однако затем украинки снова провалились, дав соперницам возможность подойти на расстояние 11 очков. Впрочем, своевременный тайм-аут от Радуловича вернул все на свои места, и игра завершилась победой украинок.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины назвала расширенный состав на очередные матчи отбора на Евробаскет, который пройдет в 2022 году.