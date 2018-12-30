''Украина - великая страна'': Бродский подвел итоги баскетбольного года

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский подвел итоги 2018-го, отметив факторы, которые помогут в развитии баскетбола в Украине. Это улучшение инфраструктуры, привлечения спонсоров и прогресс молодых игроков.

Михаил Бродский

- Михаил Юрьевич, прежде всего, позвольте поздравить Вас с тем, что вошли в исполком НОК, раз незадолго до Нового Года, какие задачи Вы ставите перед собой на этом посту?

- Спасибо за поздравления. Я во-первых, любое свое назначение, я воспринимаю не как звание, а как обязанность. Для меня это новые нагрузки, новые вызовы. Меня на эту должность предложил господин Бубка и конгресс Национального олимпийского комитета выбрал меня, это новая работа, я думаю, что буду выполнять ее тоже хорошо. Хотелось бы, чтобы наш украинский спорт развивался так как в Европе, а не так, как это было у нас по остаточному принципу.

Наша идеология - это продолжение средней продолжительности жизни людей, здоровье, дети и ... победы. Украина существует, это великая страна и о нас должны знать. Так что еще одна должность, это вызов, а не благодарность, она нам не нужна, мы работаем и все. Поэтому будем работать и дальше. Благодаря НОК Украины, я думаю, мы получим новые рычаги влияния, которые позволят развивать украинский спорт еще лучше.

Женская юношеская сборная Украины по баскетболу 3х3 ФБУ

- Прошлый год прошел под знаком баскетбола 3х3. Предыдущий сезон 3х3 провел уже в статусе олимпийского вида. Что можете сказать об этом направлении?

- В первую очередь, баскетбол 3х3 - это массовость. Это большие возможности для маленьких команд заниматься баскетболом, чтобы они могли в себя во дворах, на площадках в селах играть. Второе, это профессиональные перспективы, которые стали сейчас значительно лучше. Украина одна из ведущих стран в мире по баскетболу 3х3. Наши девушки вторые в рейтинге в мире, а в Европе - первые. Наши ребята, в мировой десятке, а в Европе четверти. У нас мощные профессионалы. Баскетболисты, которые полностью не раскрылись в игре 5х5, в 3х3 в силовой игре, играют с таким азартом и побеждают. Федерация начала заниматься этим более профессионально, на это больше внимания обратила и государство.

Также мы объединились со всеми инициативными людьми и организациями в 3х3, ребятами которые это любят и этим живут. Сегодня очень мощная команда профессионалов занимается этим, а главное, люди, которые не безразличны. Мне вообще нравится украинское слово "неравнодушен". Это то, что должно вывести Украину в Европу, во всем, в экономике, в уровне жизни, в спорте. Когда люди равнодушны, так оно и будет, как было. Нам нужна страна не равнодушных людей.

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- Какой была стратегия федерации баскетбола в популяризации баскетбола в Украине и какой она будет в дальнейшем?

- Первое - инфраструктура: залы, площадки, без инфраструктуры не будет ничего. Мы очень большие усилия направили на инфраструктуру. Сотрудничаем с органами местной власти, с государством, приходим, бунтуем когда следует, пока не пикетировали, но будем. Будем брать детей с мячами, выходить, "братья в плен" мэрии, государство это еще увидит. Это будет наше общественное сопротивление равнодушия. Второе, как ни странно, тренеры.

Надо поднимать уровень украинских тренеров, чтобы они были тоже не безразличны, чтобы не приходили день до вечера, но чтобы это была честная работа, чтобы много делали, чтобы дети были профессиональные, чтобы тренеры прививали любовь к Родине и к баскетболу. Это гражданское общество, это тоже нам нужно.

Государство сегодня платит тренерам 4000 грн, минимально, это смешно. Я думаю, что надо к ним относиться, как к учителям и поднимать. Мы много сделали, чтобы поднять из тысячи хотя бы до четырех. Надо и дальше работать, чтобы тренеры приобщались, работали. Третье - это массовость, нужно чтобы местные органы власти помогали, школы, соревнования студенческие. В этом году мы, кстати, увеличили количество соревнований.

Когда я пришел в ФБУ, то официальных соревнований в год было где-то до трехсот, сейчас у нас 2800 официальных стартов и надо продолжать. Эта цифра без 3х3, это только 5х5.

Еще - это материальная база, кстати, государство увеличило в 6 раз помощь баскетболу. Местные органы власти приобщаются, помогают, Киев дал этого года 6000000 гривен в баскетбол, такого не было никогда. Днепр очень хорошо относится к баскетболу, так же как и Киев, в этом году Запорожье, Одесса многие города. Бывает доходит до смешного - 50000 грн дают на развитие баскетбола в своем городе, но это те же налоги, их платят вам люди, их дети играют в баскетбол, спорт - это жизнь, здоровье.

- Первым пунктом вы назвали инфраструктуру, сейчас много говорят о государственных субвенциях на строительство арен. Это также инициатива ФБУ?

- Это был первый шаг за 27 лет независимости. Мы привлекли 6 городов, это были: Львов, Ровно, Хмельницкий, Винница, Черкассы и Тернополь. Долго шли подготовительные работы, потом заказали проекты и сейчас строится только Ривне. Хмельницкий 24 числа этого месяца подписал договор и уже получил аванс. Львов, к сожалению, я думаю 54 000 000 гривен, которые ему давало государство потеряет и они останутся в бюджете. Они не пропадут, но Львов не получит субвенцию на то, чтобы дальше своими деньгами строить. Это были первые 2 шага.

Я думаю, Ривне, в котором спорт любят, получит хороший зал на 3000, шикарное спортивное сооружение. Кстати, это площадка и для концертов и для певцов наших. Им не надо ездить "ни по каким Россиям", они здесь могут собирать по 4000 человек и петь. Это для всех хорошо и для культуры, и для спорта. Раньше этого не понимали, сейчас строится. Хмельницкий очень серьезно настроен и тоже будет строить.

На следующий год государство тоже дало 200 000 000 гривен, кстати, уже дали субвенции и на бассейны. Это также привлечения местных средств, последствия децентрализации, государство дает вам немного, а вы уже дальше стройтесь. Государство делает первый шаг и это замечательно. Далее, я уверен, будет Тернополь, уже звонил мне мэр Житомира, они настроены. Я не уверен, что Винница будет что-то делать, они решили, что лучше будет отремонтировать зал, будем помогать и в этом вопросе с министерством, ремонтировать - это тоже хорошо.

На следующий год я вижу Днепр. Черкассы, там сложная ситуация с мэрией, они не понимают вообще зачем что-то делать для спорта. Другие города возможно Одесса, Мариуполь, здесь зал есть, его необходимо выкупить, сейчас мэрия этим занимается, и отремонтировать. В Запорожье благодаря Богуслаеву "Мотор-Сич" имеют зал европейского уровня. Доходы от спорта есть только в Америке, там билет стоит 1000 долларов. У нас в среднем по Украине цена билета 3 доллара, ни 1, ни 30 гривен, ни 40-50 гривен, ни даже 2 доллара, это смешно. Хотите спорт, побеждать всех, а за билеты платить не хотите.

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Святослав Михайлюк

- Вы вспоминали об Америке, в этом году сразу 2 украинца играют в НБА и оба приехали в сборную Украины? Почему говорят, что это важный момент?

- По Михайлюку, это вообще моя жизнь, этого парня мы в Черкассах привлекли к украинскому баскетболу в 2004 году, ему было 7 лет, поэтому это и жизнь, и любовь, и удовольствие. Я был счастлив, когда он приехал за сборную, хотя клуб не хотел. Я думаю, что его поступок и отношение с Лэнем, тоже повлияли на Алексея и он тоже был счастлив, доволен что приехал. Что это - это пример, это хороший пример, если упорно работать, если хорошие тренеры, если все хорошо, тогда открываются перспективы в НБА, это лига всего мира. Лучшие 400 игроков мира, при том что за ними тоже стоит очередь на их место. Это не просто конкуренция, это наиболее конкурентная среда вообще в мире и там нет шанса ошибиться. Я смотрю матчи "Лейкерс" и комментатор говорит украинец Михайлюк, Украина ..., Михайлюк ..., Украина ..., Михайлюк ... и вся Америка слышит, весь мир. Они наши дипломаты.

- Есть еще украинские игроки, которые стоят, как Вы говорили, в очереди. Это Александр Кобец, Иссуф Санон, к сожалению первый из них травмировался в игре за сборную.

- Да, Исуф и Саша наша большая надежда. Кобцу лично я заплачу за травмы, он выполнил все наши договоренности. Он, как и Михайлюк с "Черкаських Мавпы" - он у нас вырос. Я за Сашей вообще слежу внимательно, как отец, чтобы он не ошибся. Он такой человек, что за ним надо смотреть. Сейчас он уже стал на правильный путь и хочет стать игроком НБА, я думаю у него есть все шансы. Он приехал в сборную Украины, вынес Словению, к сожалению его эмоции привели к травме, которую нужно было получать. Его сейчас будут оперировать в Америке, я взял на себя все расходы и, надеюсь, что где-то летом, он начнет играть и это будет один из ведущих игроков сборной Украины. Если бы Кобец поехал в Испанию, то мы бы их там тоже обыграли. Да.

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- Отбор сборной на Кубок мира это отдельная тема.

- У нас осталось мало шансов попасть на КМ, я уверен, что мы будем бороться за победы и с Черногорией, которой мы там проиграли, я был кстати на игре, и со Словенией. Мы поедем в Любляну, там тоже нужно побеждать. У нас есть много молодежи. К сожалению, у нас не всех игроков отпускают, ни Пустового, ни Лэня, ни Михалюка, они не смогут приехать на это окно, будет возможность посмотреть на молодых ребят и шансы у нас есть. У нас будет очень мощная сборная через несколько лет. Я думаю, Украина еще заявит о себе.

- Довольны ли вы состоянием дел в женской сборной, которая со второго места квалифицировалась на чемпионат Европы?

- Уже завоевали и поедем туда, у нас есть одна из лучших игроков Европы и мира Алина Ягупова. Заявила о себе и Удоденко Тая, у нас есть и Саша (Горбунова) Радулович. Я уверен, что у нас есть шансы попасть в шестерку, что даст возможность побороться за лицензию на Олимпийские игры в Токио. Также у нас есть возможности попасть в Токио с 3х3 и женщинам, и мужчинам. Поэтому мы ставим задачу 3 лицензии для Украины для игровых видов спорта. Надеемся, что получим, не 3 так 2 лицензии, очень хочется. Будем все для этого делать вместе с игроками. Я к сожалению не могу выйти помочь, но буду подносить снаряды. Если женская сборная будет в шестерке, будем говорить с министерством, чтобы принимать у нас квалификационный турнир.

- Вы много говорили о массовом баскетбол, одним из примеров может быть студенческий спорт. В каком состоянии сейчас студенческая Лига?

- У нас там 300 команд: 180 мужчин, 120 женщин, около 300 команд уже играет. Начинал я 3 года назад с нуля. Было 10 команд, они быстренько что-то разыграли и разошлись. Сейчас мы уже проводим полгода соревнования, к сожалению Министерство образования нам не помогает и ничего не делает, чтобы в университетах, институтах развивать спорт. Таких задач у них нет вообще и в планах, и в законах, равнодушны они, а надо быть не равнодушными. Сами двигаем, они немного помогают нам, а мы находим спонсоров. Студентам помогает господин Тигипко, ТАСкомбанк, благодаря ему они могут проводить финальные соревнования, мы платим за выезды, федерация все берет из денег спонсоров, государство на это не дает ничего. Студенты - это массовость, любовь к спорту, гражданское общество и болельщики.

Химик - Днепр ФБУ

- Впрочем, основным турниром в стране есть Суперлига Пари-Матч, по ней многие судят о развитии баскетбола? В этом сезоне снова началось 8 команд, но получается он довольно насыщенным.

- Сезон интересный, много чего было сделано в ручном режиме. Я общаюсь с каждым собственником, помогаю со спонсорами, помогаю общаться с местными властями, если что-то случается мы с Федерации помогаем деньгами. Мы всем помогаем так и в женском баскетболе. В женском баскетболе там уже 9 команд в Суперлиге. На следующий год в мужской Суперлиге я думаю тоже будет 9 команд. Вообще наш план по 12 в каждой лиге, но пока и игроков не хватает, но главное - это непредсказуемость результатов. Сегодня в Суперлиге Пари-Матч мы дошли до желаемой интриги. В каждой из игр, никто не знает, кто выиграет и это побуждает людей смотреть. Мы показываем это все по двум каналам: XSPORT и ObozTV, все матчи сборных и дома, и на выезде, все что можно и нельзя. Не всегда можно обеспечить хороший сигнал, пусть уже болельщики простят, но мы учимся, учим каналы, учим клубы. Все будет у нас тоже хоть и не сразу.

- Вы говорили о расширении, в Суперлиге, какой клуб может пополнить элиту?

- Этим клубом занимаются наши друзья, у них большие планы, это будет мощный конкурент для всех, у них победные амбиции. Это "Прометей", который представляет большой город Каменское. Когда-то этот город назывался Днепродзержинск и там проживало 250 000 населения - это рядом с Днепром. Представляете, вырисовывается замечательное дерби, будут ездить.

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