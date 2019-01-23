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''Украина должна'': двукратный чемпион НБА сказал, что нужно сделать с Крымом

1.7тЧитать материал на украинском

Двукратный чемпион NBA Станислав Медведенко уверен, что Украина должна создать крымскотатарскую национальную автономию.

"Я не политический деятель, но так как крымский народ натерпелся за последние сто лет — мало, в принципе, наций, которые терпели такие репрессии и унижения — я за то, чтобы Крым был в составе Украины и чтобы это была крымскотатарская автономия", — сказал Медведенко в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR.

Он добавил, что крымские татары и украинцы всегда найдут общий язык, так как между этими народами существует дружба.

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Как сообща OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года ФБУ вынесла предупреждение двукратному чемпиону НБА.

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Слава Медведенко
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Да, дружба всегда была великая. Ведь именно крымские татары помогали украинцам посещать дальние страны в те времена, когда еще не было безвиза. А потом пришли злые русские во главе с князем Потемкиным и прекратили эту деятельность татар.
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