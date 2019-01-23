''Украина должна'': двукратный чемпион НБА сказал, что нужно сделать с Крымом

Двукратный чемпион NBA Станислав Медведенко уверен, что Украина должна создать крымскотатарскую национальную автономию.

"Я не политический деятель, но так как крымский народ натерпелся за последние сто лет — мало, в принципе, наций, которые терпели такие репрессии и унижения — я за то, чтобы Крым был в составе Украины и чтобы это была крымскотатарская автономия", — сказал Медведенко в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR.

Он добавил, что крымские татары и украинцы всегда найдут общий язык, так как между этими народами существует дружба.

Как сообща OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года ФБУ вынесла предупреждение двукратному чемпиону НБА.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!